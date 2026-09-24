El análisis del mal rendimiento actual de Vinicius: "Todo empieza con el Balón de Oro de hace dos años"

No hay dudas de que esta temporada no estamos viendo al mejor Vinicius . Aunque todavía no ha perdido el puesto de titular indiscutible, José Mourinho empieza a sustituirle cada vez antes en los partidos del conjunto blanco, tanto en LALIGA como en Champions League. Javi Balboa ha hecho un minucioso análisis en El Chiringuito de los problemas que tiene el futbolista brasileño y que no le están dejando rendir a su mejor nivel.

"Para mí es todo mental. Parece una tontería pero yo creo que todo empieza en el Balón de Oro de hace dos años. Eso y la llegada de Mbappé y que haya dejado de ser el foco. Es una de las estrellas pero ya no es la estrella principal. También que ha llegado un entrenador que le hace trabajar más en defensa, es un trabajo al que él no estaba acostumbrado. No es lo mismo quedarte descolgado y hacer arrancadas cada dos por tres que tener que bajar a ayudar al equipo. Él también tiene que adaptarse a esa nueva forma de trabajar. Antes destrozaba a los equipos porque en el minuto 70-80 estaba fresco", asegura Javi Balboa en El Chiringuito.

¿Qué le pasa a Vinicius?

Para Javi Balboa es más una cuestión psicológica y de actitud: "Es un tema psicológico. El partido antes del Atlético pone un tuit reconociendo que no ha estado bien pero que los goles van a llegar. En el partido ante el Atleti tira un par de veces y los balones se van desviados. Eso es porque está con esa ansiedad. A nivel individual, Diomandé entra con uno menos y te hace lo que tendría que hacer Vinicius, por eso cada vez Mourinho le mete antes. Vinicius el otro día pierde un balón y se queda parado, eso no es una cuestión táctica, es una cuestión de actitud, no es de si el equipo está bien plantado o no".