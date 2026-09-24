El análisis del mal rendimiento actual de Vinicius: "Todo empieza con el Balón de Oro de hace dos años"

No hay dudas de que esta temporada no estamos viendo al mejor Vinicius. Aunque todavía no ha perdido el puesto de titular indiscutible, José Mourinho empieza a sustituirle cada vez antes en los partidos del conjunto blanco, tanto en LALIGA como en Champions League. Javi Balboa ha hecho un minucioso análisis en El Chiringuito de los problemas que tiene el futbolista brasileño y que no le están dejando rendir a su mejor nivel.
"Para mí es todo mental. Parece una tontería pero yo creo que todo empieza en el Balón de Oro de hace dos años. Eso y la llegada de Mbappé y que haya dejado de ser el foco. Es una de las estrellas pero ya no es la estrella principal. También que ha llegado un entrenador que le hace trabajar más en defensa, es un trabajo al que él no estaba acostumbrado. No es lo mismo quedarte descolgado y hacer arrancadas cada dos por tres que tener que bajar a ayudar al equipo. Él también tiene que adaptarse a esa nueva forma de trabajar. Antes destrozaba a los equipos porque en el minuto 70-80 estaba fresco", asegura Javi Balboa en El Chiringuito.
Para Javi Balboa es más una cuestión psicológica y de actitud: "Es un tema psicológico. El partido antes del Atlético pone un tuit reconociendo que no ha estado bien pero que los goles van a llegar. En el partido ante el Atleti tira un par de veces y los balones se van desviados. Eso es porque está con esa ansiedad. A nivel individual, Diomandé entra con uno menos y te hace lo que tendría que hacer Vinicius, por eso cada vez Mourinho le mete antes. Vinicius el otro día pierde un balón y se queda parado, eso no es una cuestión táctica, es una cuestión de actitud, no es de si el equipo está bien plantado o no".
Álex Silvestre también coincide con el análisis de Javi Balboa: "Parece una locura pero desde el Balón de Oro hay falta de gol, falta de irse, falta de encarar. Llevamos tres años así. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa... Este año ha vuelto del Mundial y otra vez igual. José Mourinho le da cariño pero el que no responde a ese cariño es Vinicius".
Para Jorge D'Alessandro, el problema es de difícil solución: "Jugar en la banda izquierda puede jugar Vinicius, Mbappé, Diomandé, Gento... están condenados al fracaso. Vinicius juega mal porque Vinicius juega mal. Si el Real Madrid no juega como tiene que jugar, está condenado al fracaso. Es un problema posicional. El problema es Mourinho. A Mourinho le comieron la tostada en el derbi con los cambios".
Varios tertulianos dejan caer que hay un problema con el peso de Vinicius. El brasileño podría haber llegado del Mundial algo pasado de peso, aunque desde el club blanco aseguran no estar preocupados y están convencidos de que el jugador será capaz de conseguir su mejor estado de forma para volver a rendir al máximo nivel.