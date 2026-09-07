Alfredo Duro, crítico con el actual Valencia CF: "En un equipo impropio de Primera División"

El Valencia CF perdió por 0-5 en el duelo liguero de este domingo ante el FC Barcelona. Los de Corberán no dieron el nivel en ningún momento del partido y suman una derrota más esta temporada. La situación empieza a ser muy pero que muy tensa y los colaboradores de El Chiringuito se han mostrado tremendamente críticos con su nivel actual.
"Está mal tener que hablar de la debilidad de un equipo, está mal, pero es que el Valencia CF es un equipo impropio de Primera División. Es un equipo que no tiene confianza, reciben un gol y les saca del partido por completo. Es un equipo que carece de cualquier elemento básico del fútbol de hoy en día: agresividad, confianza... El criterio futbolístico era: patadón para arriba y a ver si Danjuma la pilla", relata un Alfredo Duro encendido.
"Es verdad que el FC Barcelona es el equipo más completo ahora mismo, son todo automatismos, pero es que el Valencia CF hoy no ha salido a empatar o a no perder, ha salido a que no le humillen. Y si sales a que no te humillen, seguramente te humillen. El Barça lleva 25 goles marcados al Valencia en los últimos 5 partidos. Es una barbaridad. El Valencia ahora mismo es un equipo muerto y hoy lo ha demostrado", comenta Álex Silvestre.
Lo cierto es que la situación del Valencia en LALIGA empieza a ser dramática y sólo llevamos unas pocas jornadas de competición. El conjunto ché es colista con un sólo punto, empatado con el Elche, que tiene un partido pendiente de jugar. Todo hace indicar que la afición valencianista volverá a sufrir de lo lindo durante esta temporada. Pese a todo, y según ha podido saber ElDesmarque, el futuro de Carlos Corberán en el banquillo no corre peligro, al menos de momento.