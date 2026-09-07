Alfredo Duro, crítico con el actual Valencia CF: "En un equipo impropio de Primera División"

El Valencia CF perdió por 0-5 en el duelo liguero de este domingo ante el FC Barcelona. Los de Corberán no dieron el nivel en ningún momento del partido y suman una derrota más esta temporada. La situación empieza a ser muy pero que muy tensa y los colaboradores de El Chiringuito se han mostrado tremendamente críticos con su nivel actual.

Situación dramática en el Valencia CF

"Está mal tener que hablar de la debilidad de un equipo, está mal, pero es que el Valencia CF es un equipo impropio de Primera División. Es un equipo que no tiene confianza, reciben un gol y les saca del partido por completo. Es un equipo que carece de cualquier elemento básico del fútbol de hoy en día: agresividad, confianza... El criterio futbolístico era: patadón para arriba y a ver si Danjuma la pilla", relata un Alfredo Duro encendido.