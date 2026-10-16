El agente de Nico Williams incendia Bilbao y puede ser su última temporada en San Mamés

EL CHIRINGUITO 16 octubre 2026

El agente de Nico Williams ha acrecentado los rumores sobre su posible salida del Athletic. Nico Rodríguez teme que sea la última temporada del campeón del mundo en San Mamés.

El futuro de Nico Williams vuelve a estar en el centro del debate en Bilbao. Las declaraciones de Félix Tainta, representante del extremo del Athletic Club, sobre su fichaje frustrado por el FC Barcelona han reabierto una historia que parecía cerrada tras su renovación hasta 2035. El agente ha reconocido que el internacional español tenía la idea de salir del club rojiblanco, unas palabras que han sido analizadas en El Chiringuito, donde Nico Rodríguez ha ido un paso más allá y ha deslizado que esta podría ser una de las últimas temporadas del futbolista en San Mamés.

Félix Tainta reconoce que Nico Williams quiso salir del Athletic El representante ha repasado en el pódcast ‘Los Fulanos’ las negociaciones que mantuvo con el Barcelona durante los dos últimos veranos. En su relato, Tainta ha dejado claro que el interés por abandonar Bilbao existió, aunque la operación terminó frustrándose por la situación del club azulgrana y las dudas sobre la inscripción del futbolista. “Nico tenía idea de poder salir, es ambicioso”, reconoció el agente, que también recordó el interés de varios grandes del fútbol europeo. “A Nico le han querido todos: Barça, Bayern de Múnich, PSG, Arsenal, Liverpool”, explicó. Tainta ha detallado que las conversaciones con el Barcelona avanzaron hasta un punto en el que la falta de garantías se convirtió en un obstáculo decisivo. “Nico es un Fórmula 1 y si yo voy a tu casa, yo no me tengo que comer tu problema”, afirmó. El representante ha defendido que no podían arriesgarse a que el extremo cambiara de equipo y después no pudiera jugar con normalidad por los problemas de inscripción. La decisión final fue continuar en el Athletic. En julio de 2025, Nico amplió su contrato hasta el 30 de junio de 2035 y su cláusula de rescisión subió hasta una cifra cercana a los 90 millones de euros. El anuncio parecía cerrar definitivamente el culebrón, pero las palabras de su agente han vuelto a poner el foco en una posible salida.

Nico Williams, en un partido con el Athletic