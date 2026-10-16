El agente de Nico Williams incendia Bilbao y puede ser su última temporada en San Mamés

El futuro de Nico Williams vuelve a estar en el centro del debate en Bilbao. Las declaraciones de Félix Tainta, representante del extremo del Athletic Club, sobre su fichaje frustrado por el FC Barcelona han reabierto una historia que parecía cerrada tras su renovación hasta 2035. El agente ha reconocido que el internacional español tenía la idea de salir del club rojiblanco, unas palabras que han sido analizadas en El Chiringuito, donde Nico Rodríguez ha ido un paso más allá y ha deslizado que esta podría ser una de las últimas temporadas del futbolista en San Mamés.
El representante ha repasado en el pódcast ‘Los Fulanos’ las negociaciones que mantuvo con el Barcelona durante los dos últimos veranos. En su relato, Tainta ha dejado claro que el interés por abandonar Bilbao existió, aunque la operación terminó frustrándose por la situación del club azulgrana y las dudas sobre la inscripción del futbolista. “Nico tenía idea de poder salir, es ambicioso”, reconoció el agente, que también recordó el interés de varios grandes del fútbol europeo. “A Nico le han querido todos: Barça, Bayern de Múnich, PSG, Arsenal, Liverpool”, explicó.
Tainta ha detallado que las conversaciones con el Barcelona avanzaron hasta un punto en el que la falta de garantías se convirtió en un obstáculo decisivo. “Nico es un Fórmula 1 y si yo voy a tu casa, yo no me tengo que comer tu problema”, afirmó. El representante ha defendido que no podían arriesgarse a que el extremo cambiara de equipo y después no pudiera jugar con normalidad por los problemas de inscripción.
La decisión final fue continuar en el Athletic. En julio de 2025, Nico amplió su contrato hasta el 30 de junio de 2035 y su cláusula de rescisión subió hasta una cifra cercana a los 90 millones de euros. El anuncio parecía cerrar definitivamente el culebrón, pero las palabras de su agente han vuelto a poner el foco en una posible salida.
Nico Rodríguez, periodista especializado en el conjunto vasco, ha dejado caer el que podría ser el siguiente paso en la carrera del internacional español. “No voy a decir la última temporada de Nico con el Athletic, pero sí de las últimas”, comentó, aclarando que se trataba de una sensación personal y no de información contrastada.
El periodista fue más allá al valorar el escenario actual en el cual el jugador no termina de recuperar su mejor versión. “El Athletic está en un momento en el que si llega una buena oferta por Nico le vende”, sostuvo. Álex Silvestre coincidió en que una propuesta importante podría hacer que el club se planteara la operación, teniendo en cuenta el rendimiento del extremo y los problemas físicos que han condicionado su continuidad.
José Álvarez h apuntado a que la segunda vez que Nico Williams pudo ir al Barcelona, la operación se cayó por una decisión del propio club azulgrana, y no únicamente por las dificultades para inscribir al jugador. Algo en lo que Juanfe Sanz insistió ya que grandes jugadores como João Pedro, Luis Díaz, Rafael Leão y Julián Álvarez han estado en la misma situación que Nico y no han podido fichar por el conjunto azulgrana.
Por ahora, la posibilidad de que Nico abandone el Athletic sigue siendo una hipótesis. Su contrato hasta 2035 y su cláusula cercana a los 90 millones convierten su fichaje y su venta en un movimiento complicado. Sin embargo, las palabras de su representante han reabierto una cuestión que en Bilbao parecía resuelta: si el extremo va a volver a plantearse una salida y si el club estaría dispuesto a escuchar ofertas.