El camino de la verdad 19 agosto 2026

Noe y su madre "sacan fuera el dolor" con una emotiva actividad en la que han recordado su peor momento juntas antes de vivir un especial reencuentro

Noe se abre en canal y recuerda el momento más doloroso de su vida en 'El camino de la verdad'. Con el objetivo de "soltar el dolor", la caminante y su madre se enfrentan a una emotiva actividad de la mano de la coach emocional, Paz Calap, en la que se sinceran sobre lo más duro que han vivido juntas, el fallecimiento de la pareja de Noe por una enfermedad del corazón.

A través de un lienzo, madre e hija han plasmado el dolor que han cargad consigo todo este tiempo. Este ejercicio les ha permitido exteriorizar lo que sienten y liberarse del peso de aquel momento. "Se trata de que soltéis el dolor y sintáis cómo va saliendo de vuestro cuerpo", les explicaba Paz Calap a las caminantes, que se encontraban frente a dos lienzos en blanco. Después de unos minutos en los que ambas se han desahogado pintando sus emociones en sus respectivos lienzos, Noe se sinceraba sobre aquello que había plasmado: "Yo tenía pareja, estaba enferma corazón. Un día empezó a toser sangre, se fue solo al hospital, entró al quirófano y se quedó ahí. No me pude despedir. Se me bloqueó la mente. He querido plasmar toda la rabia y la ira". Respecto al punto de color que añadió al final de su cuadro, Noe explicaba: "Vuelvo y pinto mi vida de color porque después de un dolor viene una aprendizaje y he plasmado que vuelvo siempre con una sonrisa y que soy una mujer nueva”. Por su parte, su madre, que había plasmado el mismo momento, se sinceraba sobre cómo lo vivió ella:

Madre e hija plasman en unos lienzos en blanco su peor momento juntas y reciben una sorpresa de lo más especial

"Pensaba que se le iba a la cabeza, se derrumbó y decía: "¿Ahora cómo hago yo para sacarla a flote?" Me he tenido que hacer la fuerte para que ella no cayera”. Tras escucharla, Noe agradecía el apoyo de su madre: "Nunca ha podido desahogarse 100% para no hacerme e daño a mí. Se acabó, se supera, siempre para adelante porque es lo que me has enseñado. Me has enseñado que para mí eres lo más importante que tengo". El emotivo reencuentro de Noe con su mejor amiga, Raquel Después de que madre e hija se fundiesen en un abrazo, Lujan preguntaba a Noe sobre la otra persona que estuvo de su lado durante este complicado momento, su mejor amiga Raquel. Era entonces cuando esta aparecía por sorpresa, protagonizando un reencuentro muy especial. Al ver los lienzos, Raquel supo inmediatamente lo que reflejaban y explicaba cómo lo vivió ella:

Noe se emociona con la visita sorpresa de su mejor amiga, Raquel, tras sincerarse sobre el peor momento de su vida