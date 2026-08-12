El camino de la verdad 12 agosto 2026

La participante reconoce algunos de los logros de su padre y termina perdonándolo tras muchos años sintiendo un fuerte rechazo por él

Mika rompe con el pasado en 'El camino de la verdad' y da el paso más importante, perdonar a su padre tras muchos años sintiendo un fuerte rechazo por él. Un momento de lo más especial del que hemos podido ser testigos en el programa, al que la participante entró sintiendo un fuerte rechazo por su progenitor Fede, pero cuya relación ha ido evolucionando hasta vivir un emotivo momento en el que ella ha sido capaz de dejar atrás todo aquello que les separaba antes de vivir un emotivo reencuentro con su madre Rocío.

Paz Calap, nuestra coach experta en crecimiento personal, ha reunido a Fede y Mika para una actividad en la que el participante debía subir una escalera, pero para poder subir hasta el final de la misma debía enumerar, peldaño a peldaño, los logros de su vida por los que se sintiese más orgulloso. Eso sí, para poder completar este ejercicio su hija debía validarlos. Comenzaba así un ejercicio que ha supuesto un antes y después en su relación: Como primer logro, Fede mencionaba el propio hecho de estar en el programa, algo que su hija daba por válido: "Para mí era importante que viniera y viera otra parte de él". Entre otros de los logros que Mika aceptaba, su padre mencionaba el hecho de "haber percibido que el amor no se puede romper": "Cuando uno quiere, puede". "Antes hubiese dicho que no, pero le quiero más de lo que pensaba que le quería", respondía ella.

Mika deja atrás el pasado y consigue dar el paso de perdonar a su padre Fede durante una actividad de lo más emotiva

No obstante, Mika no se mostró de acuerdo en uno de los logros mencionados por su padre. Cuando esté contó que, en su opinión, a ver sido tan trabajador influyó en su hija, esta se mostraba reacia: "No, lo siento. Ese logro me lo voy a permitir dar a mí misma. He estado muchos años sola y soy como soy por esas experiencias". El reencuentro más emotivo: Mika vuelve a ver a sus padres juntos años después Antes de llegar al último peldaño, Paz invitaba a entrar a una persona muy especial para dar el último impulso a Fede. Se trataba, nada más y nada menos, que de Rocío, madre de Mika. Una aparición que pilló totalmente por sorpresa a ambos participantes que inmediatamente se emocionaban. Era entonces cuando Rocío, como último logro de Fede, le decía que debía aliviarse: "Hiciste bien las cosas como padre. Siempre te has estado levantando por noche cuando no podía, trabajado de lunes a domingo durante años. Tienes estar muy orgulloso" Además, mirando a su hija, le pedía: "Es el momento de que le perdones".

Mika da el paso de perdonar a su padre Fede y vive un reencuentro de lo más especial con su madre que emociona a toda la familia