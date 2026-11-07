El viaje de Victoria Federica a Perú, donde Roca Rey cumple con su temporada taurina, ha desatado un intenso debate en 'Fiesta' sobre la lealtad de la nieta del rey emérito hacia su amiga Tana Rivera . Según contó Paloma Barrientos , Victoria Federica ha viajado a Lima y a México para acompañar al diestro, un movimiento que muchos han interpretado como un gesto de apoyo a Roca Rey y no a Tana tras la ruptura de la pareja.

Marisa Martín-Blázquez, presente en el debate, ha recordado que la amistad entre Tana y Victoria viene de lejos, unida por los vínculos entre los Borbones y la Casa de Alba, además de la tradición taurina que ambas comparten. Además, Marisa ha asegurado que ha sido testigo de cómo se ha desgranado esa dinámica de grupo en la que, según se ha comentado en el plató, "se han enrollado todos con todos".

La colaboradora también ha rescatado una anécdota de hace dos años que ilustra cómo ha cambiado la relación: "Estaban Tana y Victoria Federica, llegó la prensa, se puso a hacerle fotos a Victoria y salió Tana, que no la habíamos escuchado nunca, a defender a Victoria. Dijo: 'Oye, basta, déjala en paz'". Un gesto que contrasta con la situación actual: "De repente ahora se ha pasado completamente al lado" de Roca Rey.

Victoria Federica y Roca Rey: un viaje en grupo que acabó sin Tana

Aurelio Manzano ha ofrecido la versión más detallada sobre lo que ha ocurrido. Según ha contado, una persona cercana a Victoria Federica le ha trasladado que "desde hace muchos meses ya estaba organizado ese viaje en grupo, donde también estaba Tana Rivera", con un recorrido que incluía primero Perú y después México, "siguiendo un poco la estela de Roca Rey".

Lo que ha pasado, según el colaborador, es que "cuando ha habido la ruptura, Tana ha dicho 'yo me voy', pero el resto ha seguido". Aurelio Manzano ha matizado cómo es realmente la relación entre Tana y Victoria Federica: