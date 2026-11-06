Rosario Mohedano se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para abordar uno de los capítulos más delicados de su vida personal: la ruptura de su relación con su prima Rocío Carrasco. La artista ha explicado con detalle los motivos que, según su versión, llevaron a que un vínculo que ambas vivían como de hermanas terminara quebrándose de forma definitiva.

Durante la entrevista, Rosario ha recordado las acusaciones que su prima habría vertido en un plató de televisión, donde, según le han recordado en el programa, Rocío Carrasco afirmó que por parte de Rosario "solo recibió golpes" y que esta nunca se había portado bien con ella. La artista ha negado rotundamente esas palabras: "No sé qué golpes le he podido dar yo a mi prima Rocío. De hecho, ella en el documental no expone ningún golpe que yo le haya dado. De hecho, también habla bien de mí".

Rosario, sobre Rocío Carrasco: "Ha sido como una hermana"

Rosario Mohedano ha querido dejar claro que el cariño que sentía por su prima era profundo y sincero. Ha descrito una relación de juventud marcada por la complicidad y los planes compartidos: "Yo a mi prima Rocío la quiero muchísimo y es la hermana que la vida me pone, para poder desahogarme, para disfrutar con ella. Éramos muy parecidas en la manera de ser. Nos gustaba bailar".



La artista ha recordado con emoción los sueños que ambas tejían de jóvenes: "Siempre decíamos que cuando nos independizáramos, cuando éramos jovencitas, iríamos juntas, viviríamos juntas, llenaríamos la casa de animales". Un relato que ha servido para ilustrar hasta qué punto Rosario consideraba a Rocío parte esencial de su vida.

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista ha llegado cuando Rosario ha contado lo que sucedió al quedarse embarazada de su hijo mayor. Según ha explicado, estaba aterrada por la noticia y la primera persona a la que acudió fue precisamente su prima: "Cuando yo me quedo embarazada de mi hijo mayor, yo estoy aterrada y a la primera persona que yo llamo para decirle esto es a ella. Yo tenía muchísima confianza". Sin embargo, ha asegurado que no sería recíproco: "No sentía por mí lo mismo que yo por ella"

El primer quiebre entre Rosario y su prima Rocío

Rosario ha situado el origen de la fractura en el veto de Rocío Carrasco a su prima en un concierto de su madre Rocío Jurado. Según ha contado, alguien le trasladó una información que desconocía: "Yo estoy en maquillaje la y entonces hay alguien que me dice 'No me gustó que tu prima Rocío se negase a que tú cantaras'". La cantante ha reconocido que aquella revelación le resultó muy difícil de asimilar.



Lejos de dar crédito inmediato a esa versión, Rosario ha asegurado que su primera reacción fue defender a su prima: "De hecho, doy la cara por mi prima Rocío". Quien le trasladó la información era, según ha precisado, una persona que trabajó en aquella gala.



Rosario ha explicado que decidió ir directamente a casa de Rocío Carrasco para confrontarla cara a cara: "Yo llamo a mi prima Rocío en ese mismo momento y le digo '¿Tienes algo que hacer mañana? Porque me voy a pasar por tu casa, que quiero comentarte algo'". La cantante ha relatado que, cuando le planteó lo que le habían contado, su prima lo negó con una frase que, según ha dicho, se le quedó grabada: "Fue algo así como 'Prima, si tú piensas eso de mí es que no me conoces'".



Rosario ha reconocido que en aquel momento optó por creerla: "Yo me la creí. De hecho, no rompo ningún lazo con ella porque me la creí. Me valía mucho más todo lo que había vivido con ella que ese rumor". Ha añadido que, durante años, defendió públicamente la relación: "Muchísimas veces me había plantado en un photocall y había la pregunta típica de 'Te llevas bien con tu prima'. Yo siempre decía que sí".

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