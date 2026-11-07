Rosario Mohedano ha protagonizado uno de los momentos más reveladores de '¡De Viernes!' al leer en directo el último mensaje que envió a su prima Rocío Carrasco antes de que la relación entre ambas se rompiera definitivamente. Un texto fechado el 12 de diciembre de 2021, día de su cumpleaños, en el que le reprochaba el daño que sus amigos estaban causando a sus propios hijos. Rosario ha confirmado que es la primera vez que hace público este mensaje.

El detonante del mensaje fue, según ha explicado Rosario Mohedano, una invitación que recibió en su casa por parte de la productora del documental de Rocío Carrasco relacionada con el proyecto sobre su tía Rocío Jurado. La productora se había puesto en contacto con ella previamente para pedirle que cantara en dicho proyecto, pero Rosario declinó participar.

El mensaje de Rosario a Rocío: "Te quiero y no quiero que te hagan más daño"

Con el móvil en la mano, ha leído el texto íntegro que envió a su prima aquel 12 de diciembre:



"Prima, te escribo, aunque sé que ya lo sabes, para decirte que me pareció una falta de respeto enorme la invitación que me mandaron a casa la productora. Por supuesto que no voy porque no me fío de mis maltratadores y esos hijos de fruta que tienes como amigos y ojalá me equivoque. Sólo quieren hacerte daño y ganar dinero a tu costa".



En el mensaje, Rosario hacía referencia directa al juicio penal que tenían pendiente contra la productora: "Ya sabes de sobra que en breve tenemos ese juicio penal tan esperado y del que hemos hablado tanto Fidel, Andrés, tú y yo. No me fío y sé que algo están tramando. Ten cuidado".



El texto continuaba con un reproche sobre el documental que Rocío Carrasco había protagonizado, en el que, según Rosario, había contado las cosas de forma que no se correspondía con la realidad: "Siento que no le estás haciendo bien, que deberías llamar a tus hijos y ver de nuevo la docu que hiciste". A continuación, el fragmento más duro del mensaje: "Tu hija está sufriendo muchísimo. Tu hijo también. Y son tus amigos quienes les atacan. Sabes que una etiqueta con 18 años es muy difícil de quitar. Y por tus declaraciones, tus hijos llevan ya cada uno 5 etiquetas despectivas".



El mensaje se cerraba con una apelación emocional a la memoria de Rocío Jurado: "Tu madre esto no lo querría. Seguro que no querría esto. Todos te hemos querido y hablo por mí. Te quiero y no quiero que te hagan más daño. Apártate de la productora. Te quiero, prima".

Rocío Carrasco no respondió y la relación se rompió

Tras la lectura del mensaje, desde el plató han preguntado a Rosario si su prima respondió. La respuesta ha sido rotunda: Rocío Carrasco no contestó. Ese fue el último contacto entre ambas y el punto en el que la relación se rompió de forma definitiva.



Pese a ello, Rosario ha explicado que siempre intentó mantener la relación con Rocío Carrasco porque percibía su soledad: "He sentido su soledad, aun estando rodeada de gente que la quería, y entonces no quería dejarla y quería hacerla partícipe de todo lo que yo podía vivir".

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