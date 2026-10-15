“La vi llorar sin lágrimas y dijo muchas mentiras” . El programa ofrecerá en exclusiva unas declaraciones de Belén Esteban, en las que responde punto por punto a lo que Trapote manifestó el pasado viernes. Además, se pronuncia ante la llamada de Juls Janeiro al programa y envía un contundente mensaje a María José Campanario.
Además, reacciona a las declaraciones de Rosa Benito en ‘Supervivientes All Stars’ en las que la llamó “envidiosa” , carga contra Víctor Janeiro y envía un mensaje a Terelu Campos tras su último encuentro en plató.
Pepi Valladares abrirá el ‘maletín’ que Julián Muñoz le dejó en herencia y mostrará facturas de los grandes gastos del exalcalde e Isabel Pantoja, fotos inéditas de ambos y cartas manuscritas y nunca vistas de la propia Isabel Pantoja e Isa Pantoja, con esta última también presente en plató.
Lolita Flores también se sentará en directo para descubrir su nuevo proyecto profesional -su regreso a la gran pantalla como actriz tras 20 años sin interpretar un papel protagonista- y revelar algunos episodios hasta ahora desconocidos de su trayectoria profesional y personal, marcada por las ausencias y actualmente por su nueva faceta como abuela.
El programa abordará la última hora con imágenes inéditas de ‘Supervivientes All Stars’ con la propia Isa Pantoja, Rosario Mohedano, Beatriz Trapote, Anabel Pantoja y Sebastián Gallego.