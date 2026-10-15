“La vi llorar sin lágrimas y dijo muchas mentiras” . El programa ofrecerá en exclusiva unas declaraciones de Belén Esteban, en las que responde punto por punto a lo que Trapote manifestó el pasado viernes. Además, se pronuncia ante la llamada de Juls Janeiro al programa y envía un contundente mensaje a María José Campanario.



Además, reacciona a las declaraciones de Rosa Benito en ‘Supervivientes All Stars’ en las que la llamó “envidiosa” , carga contra Víctor Janeiro y envía un mensaje a Terelu Campos tras su último encuentro en plató.



Pepi Valladares abrirá el ‘maletín’ que Julián Muñoz le dejó en herencia y mostrará facturas de los grandes gastos del exalcalde e Isabel Pantoja, fotos inéditas de ambos y cartas manuscritas y nunca vistas de la propia Isabel Pantoja e Isa Pantoja, con esta última también presente en plató.