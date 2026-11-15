Óscar Lozano se pronuncia sobre su ruptura con Belén Esteban y aclara si le fue infiel con Ana Obregón

Óscar Lozano se ha sentado en el plató de '¡De Sábado!' para repasar su relación sentimental con Belén Esteban y, sobre todo, para ofrecer su versión sobre una ruptura que en su día generó ríos de tinta. El empresario ha desmentido que Ana Obregón fuera la causa de la separación y ha explicado con detalle el origen del rumor que los vinculó sentimentalmente.
El programa ha emitido un repaso de la relación entre ambos, en el que se recogían declaraciones de la época. En aquellos momentos, Óscar Lozano afirmaba estar "completamente enamorado" y describía a Belén Esteban como "buena persona" con "un corazón muy grande". "La verdad que me ha llenado muchísimo", aseguraba entonces. Sin embargo, en septiembre de 2002 se anunciaba públicamente su ruptura, poniendo fin a una relación que había dado mucho que hablar en la crónica social.
Tras la separación, Belén Esteban declaraba que su hija estaba "muy bien" y que su trabajo iba "fenomenal", mientras que Óscar Lozano señalaba: "A pesar de todas las cosas que se han dicho acerca de mí y de todas las cosas que han pasado, ella sabe realmente cómo es la verdad". El empresario reconocía entonces que no tenían "buena relación", aunque confiaba en que llegarían a ser "muy buenos amigos".
La gran incógnita que ha rodeado esta ruptura durante más de dos décadas es si hubo una tercera persona. Belén Esteban siempre ha sostenido que Óscar Lozano le fue infiel con Ana Obregón. Sin embargo, Óscar Lozano lo ha negado rotundamente en el plató: "No, no, no, no fue así".
Según ha relatado, la ruptura con Belén se produjo antes del episodio que alimentó los rumores: "Esto viene porque ella y yo rompemos en verano, bueno, en mayo o junio". A continuación, ha explicado que se trasladó a Marbella por motivos laborales: "Yo me voy a trabajar para inaugurar el O Marbella la temporada del verano y, a lo largo del verano, ella y yo habíamos roto".
Óscar Lozano ha detallado cómo se produjo el encuentro con Ana Obregón que desencadenó toda la polémica: "Ana apareció en Marbella como todos los años hacía. Y su representante era la novia de un íntimo amigo mío. Yo a ella la conocía. Quedamos a cenar en el Buda de Puerto Banús". Según su versión, aquella cena no tuvo ningún componente sentimental, pero la prensa lo interpretó de otra manera: "A partir de ahí, que toda la prensa se enteró que estábamos juntos dentro del Buda y cenando, pues fue como: ostras, que Belén, que acaban de dejarlo, que no sabemos si sí, si no, y de repente está con Ana Obregón sentado cenando".
El empresario ha sido tajante al respecto: "Y ahí no pasa absolutamente nada. Pero claro, ya de ahí surgió toda esa explosión de todo el mundo decir que estábamos juntos, Ana y yo, y no fue".
El programa ha recuperado imágenes de un célebre enfrentamiento televisivo entre Belén Esteban y Ana Obregón en el que la de Paracuellos acusaba directamente a la actriz: "A mí Óscar Lozano me puso los cuernos contigo". Ana Obregón respondía negándolo: "Yo nunca he estado ni he cenado con Óscar cuando estaba contigo". Belén Esteban replicaba situando la escena en Marbella: "Sí, en Marbella, y estaba yo en casa de su madre y tú cenando con él". La actriz insistía en su inocencia, mientras Belén Esteban se mantenía firme en su versión.
Tras la emisión de ese fragmento, uno de los presentadores se ha dirigido a Óscar Lozano reconociendo que Ana Obregón "recula un poquito" en aquel intercambio, y le ha preguntado directamente si la actriz fue el motivo de la ruptura. Óscar Lozano ha mantenido su negación.
Terelu Campos ha intervenido en el plató para recordar a Óscar Lozano una frase suya que en su día generó mucha repercusión: que Belén Esteban era "un diamante en bruto" que "había que pulir". Lejos de retractarse, Óscar Lozano ha reconocido recordar perfectamente aquellas palabras y ha reivindicado su valoración: "Creo que los años y el tiempo me ha dado la razón". Es más, han vivido un reencuentro telefónico en el que han derrochado buena sintonía.
El programa no ha abordado en este fragmento los episodios relacionados con Dany DJ ni con una discoteca, dos capítulos que también formaron parte de la crónica de aquella ruptura y que, según se dijo en su momento, habrían sido la supuesta venganza de Belén Esteban tras la separación. El relato de Óscar Lozano se ha centrado en desmontar el rumor sobre Ana Obregón y en ofrecer su versión de los hechos más de veinte años después.