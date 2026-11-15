Óscar Lozano se pronuncia sobre su ruptura con Belén Esteban y aclara si le fue infiel con Ana Obregón

Óscar Lozano se ha sentado en el plató de '¡De Sábado!' para repasar su relación sentimental con Belén Esteban y, sobre todo, para ofrecer su versión sobre una ruptura que en su día generó ríos de tinta. El empresario ha desmentido que Ana Obregón fuera la causa de la separación y ha explicado con detalle el origen del rumor que los vinculó sentimentalmente.

Belén Esteban y Óscar Lozano: del amor a la ruptura de septiembre de 2002

El programa ha emitido un repaso de la relación entre ambos, en el que se recogían declaraciones de la época. En aquellos momentos, Óscar Lozano afirmaba estar "completamente enamorado" y describía a Belén Esteban como "buena persona" con "un corazón muy grande". "La verdad que me ha llenado muchísimo", aseguraba entonces. Sin embargo, en septiembre de 2002 se anunciaba públicamente su ruptura, poniendo fin a una relación que había dado mucho que hablar en la crónica social.

Tras la separación, Belén Esteban declaraba que su hija estaba "muy bien" y que su trabajo iba "fenomenal", mientras que Óscar Lozano señalaba: "A pesar de todas las cosas que se han dicho acerca de mí y de todas las cosas que han pasado, ella sabe realmente cómo es la verdad". El empresario reconocía entonces que no tenían "buena relación", aunque confiaba en que llegarían a ser "muy buenos amigos".

La cena con Ana Obregón en el Buda de Puerto Banús que desató el escándalo

La gran incógnita que ha rodeado esta ruptura durante más de dos décadas es si hubo una tercera persona. Belén Esteban siempre ha sostenido que Óscar Lozano le fue infiel con Ana Obregón. Sin embargo, Óscar Lozano lo ha negado rotundamente en el plató: "No, no, no, no fue así".

Según ha relatado, la ruptura con Belén se produjo antes del episodio que alimentó los rumores: "Esto viene porque ella y yo rompemos en verano, bueno, en mayo o junio". A continuación, ha explicado que se trasladó a Marbella por motivos laborales: "Yo me voy a trabajar para inaugurar el O Marbella la temporada del verano y, a lo largo del verano, ella y yo habíamos roto".

Óscar Lozano ha detallado cómo se produjo el encuentro con Ana Obregón que desencadenó toda la polémica: "Ana apareció en Marbella como todos los años hacía. Y su representante era la novia de un íntimo amigo mío. Yo a ella la conocía. Quedamos a cenar en el Buda de Puerto Banús". Según su versión, aquella cena no tuvo ningún componente sentimental, pero la prensa lo interpretó de otra manera: "A partir de ahí, que toda la prensa se enteró que estábamos juntos dentro del Buda y cenando, pues fue como: ostras, que Belén, que acaban de dejarlo, que no sabemos si sí, si no, y de repente está con Ana Obregón sentado cenando".