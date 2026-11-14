Las lágrimas de Belén Esteban al recordar a su padre: "Hemos sido una familia muy unida. Lo echo mucho de menos"

Belén Esteban ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de '¡De Viernes!' al derrumbarse en lágrimas mientras recordaba a su padre fallecido y repasaba los orígenes humildes de su familia.

La colaboradora no ha podido contener la emoción al ver imágenes de su progenitor y ha confesado que sigue sin poder enfrentarse a ellas: "Yo no veo cosas de mi padre. Nada. No, no puedo. No veo".

Belén Esteban ha explicado que creció en una familia donde el esfuerzo era el día a día. "Mi madre limpiaba y mi padre pintaba. Entonces tenían que hacer grandes esfuerzos para comprarnos las cosas", ha relatado.

A pesar de las dificultades, ha asegurado que fue "una niña superfeliz" y que siempre han estado "muy unidos". Belén ha recordado especialmente a su padre como "la persona más importante" que ha tenido en su vida: "Me ha marcado y le echo muchísimo de menos".

Los orígenes humildes de Belén Esteban

La colaboradora ha reivindicado con orgullo sus raíces: "Nosotros venimos de una familia humilde, pero muy honrada y muy trabajadora, como mucha gente en este país". Belén ha evocado cómo veía a su madre limpiar "mucho" en distintos lugares, entre ellos el colegio y "la casita de la Virgen", donde acudía de pequeña. También ha mencionado a Sor Mercedes, la monja que la crio durante aquellos años y que forma parte de sus recuerdos de infancia.

El fallecimiento de su padre sigue marcándola profundamente. Belén Esteban ha revelado que murió con 67 años, un día antes del cumpleaños de ella, habría cumplido 68. "Nos dijo el médico que duraba 2 años y duró 2 años y un día", ha recordado. "Mis padres para mí han sido un referente muy, muy importante", ha añadido.

Belén Esteban, entre el mensaje a su madre y su presente junto a Miguel

A pesar del dolor por la pérdida de su padre, Belén Esteban ha hablado también de su presente con gratitud, ha dedicado unas palabras a su madre, que tiene 83 años y vive en Benidorm junto a su hermano Cuqui y su cuñada Sandra. "Vamos mucho a verla, Miguel y yo y mi hermano Cuqui con mi cuñada Sandra", ha contado. En un emotivo mensaje en directo le ha dicho: "Mami, que sabes que te queremos muchísimo todos tus hijos, tu yerno, tus nueras", y ha añadido que su padre, "donde esté, estará muy orgulloso de la familia que tenemos".

Belén Esteban también ha hablado de su marido Miguel, conductor de ambulancias, como la persona que le ha dado estabilidad: "Estoy súper enamorada. He encontrado a la persona que me quiere para toda mi vida". Ha rematado asegurando que está "viviendo la vida que siempre me he merecido vivir".

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