Blanca Romero se sentará en directo en '¡De viernes!' para contar qué le ha llevado realmente a separarse de manera definitiva de Quique Sánchez Flores y recorrerá algunos de los episodios más importantes de su vida personal y profesional.

Hablará como nunca de su historia de amor con Cayetano Rivera, su mala relación con Carmina Ordóñez, la crianza de sus hijos en solitario y los motivos que la llevaron a retirarse durante diez años de la vida social.

También abordará el duro golpe que ha supuesto la pérdida de su padre este mismo año y cómo este acontecimiento le ha llevado a tomar la decisión de hablar: “No voy a mendigar nunca más amor; tras morir mi padre ya no me pienso callar, por él me siento en el programa”.

Belén Esteban regresará al plató para hacer balance de su experiencia en ‘GH VIP’ y responder a todas las críticas recibidas durante su estancia en la casa. ¿Cómo ha vivido su regreso al reality 11 años después? ¿Ha conseguido resolver sus diferencias con Raquel Bollo? ¿En qué punto se encuentra su relación con Karmele Marchante? Además, se enfrentará a las declaraciones que Olvido Hormigos realizó sobre ella en el programa la pasada semana.

Anabel Pantoja, Isa Pantoja y Borja Estrada se incorporarán junto a Belén Esteban al debate para analizar la última hora con imágenes inéditas de ‘GH VIP’. Isa Pantoja y Anabel Pantoja compartirán plató por primera vez tras la fiesta de cumpleaños de la pequeña Alma, en la que Isa coincidió con su hermano, Kiko Rivera. Ambas verán las imágenes de la celebración y contarán qué sucedió realmente. ¿Se saludaron los hermanos? ¿Llegaron a hablar después de estos meses de distanciamiento?

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