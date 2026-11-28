¡De viernes! 28 noviembre 2026

La actriz ha relatado en '¡De Viernes!' cómo varias mujeres le confirmaron haber tenido contacto con el exentrenador durante su relación

Blanca Romero, cansada de escuchar mentiras, cuenta en el plató de '¡De viernes!' los motivos de su ruptura con Quique Sánchez Flores tras una relación de un año, marcada por las idas y venidas. La actriz asegura sentirse "más empoderada que nunca" y niega que el problema fuesen sus celos, tal y como asegura el entorno de él.

"Me calle cuando me pusieron verde tras mi ruptura con Cayetano, pero en esta ocasión y porque se lo debo a mi padre, vais a conocer toda la verdad de mi historia. He venido aquí a defenderme y a todas las mujeres. Calladita, ninguna", ha dicho la actriz con firmeza al comienzo del programa. Blanca Romero se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para ofrecer su versión más sincera sobre la ruptura con Quique Sánchez Flores. La actriz ha revelado que descubrió que el exentrenador mantenía contacto con otras mujeres a través de redes sociales y mensajes, y ha detallado cómo fueron las conversaciones que ella misma mantuvo con algunas de ellas. Blanca descubre los mensajes en el móvil de Quique Blanca Romero ha relatado con detalle el momento en que todo salió a la luz. Según ha explicado, fue el propio Quique Sánchez Flores quien le mostró su teléfono móvil un domingo por la mañana: "Él cogió su móvil de la mesita y me lo enseñó y me dijo 'Mira'. Y el pobre tuvo tan mala suerte que aparece la inglesa". La actriz ha insistido en que ella no tocó el dispositivo: "Abrió su móvil él, yo no toqué su móvil. Lo juro por mis hijos. Sí, sí, y está él ahí para decirlo". En ese momento, según ha contado Blanca, aparecieron mensajes de Miri, una de las mujeres que le escribían. Preguntada por lo que decían esos mensajes, la actriz ha preferido ser discreta: "No te lo voy a decir porque son cosas privadas de ellos". Sin embargo, ha dejado claro que el contenido era negativo: "Fatal, fatal todo".

Blanca ha señalado que la situación se repetía y que Quique se justificaba asegurando que nunca contestaba a esas mujeres: "Que sean ellas las que te hablan y 'yo no les contesto'. 'Van a venir a defenderme todas', dice". La actriz ha expresado su frustración ante un patrón que, según ella, se mantuvo durante todo el año que duró la relación: "Que te pasa al principio, vale, pero que te pase al año". Blanca no descarta una reconciliación con Quique Preguntada en el plató por si llegó a hablar directamente con alguna de esas mujeres, Blanca Romero ha sorprendido con su respuesta. La actriz ha confirmado que contactó con varias de ellas y ha descrito los encuentros con un tono inesperadamente cordial: "Todas monísimas. Yo no vi chicas más guapas. Vamos, ni cuando trabajaba de modelo en París". Incluso ha revelado que mantiene relación con algunas: "Nos seguimos ya en Instagram nosotras y son súper majas". Blanca ha explicado que les pidió ayuda para frenar la situación: "Yo les dije: 'Por favor, si él no puede dejar de escribir y estamos intentando hacer esto serio, ayudarme vosotras, no le habléis'". Sin embargo, lo que esas mujeres le confesaron ha sido demoledor. Según ha relatado, una de ellas le dijo: "Pues sí, yo estuve con él el 6 de diciembre". Otra le indicó: "Yo empecé el 19 de noviembre". Una tercera le describió a Quique como "muy buen amigo". Pese a todo, Blanca ha reconocido la química que existía entre ambos y ha lamentado que la relación no funcionase de otro modo: "Si yo hubiese sido amiga tuya, tendríamos una relación tan brutal porque nos llevamos tan bien, lo pasamos tan bien, tenemos tanta química, nos entendemos, nos divertimos tanto". Incluso, y pese a todo, ha asegurado que no descarta una reconciliación con él. El mensaje de Blanca a Enrique Sánchez Flores: "No vuelvas a obligarme a defenderme" El momento más impactante de la entrevista ha sido cuando Blanca ha buscado la cámara para dirigirse directamente a su expareja. "¿Dónde está mi cámara?", ha preguntado antes de lanzar su alegato. "Señor Enrique Sánchez Flores, usted o su entorno ha dicho que yo soy celosa. Precisamente tú me vas a decir a mí que yo soy celosa. Tú que eres el rey de los celos. Tú que los inventaste", ha afirmado con rotundidad. Blanca ha denunciado que el entorno de Quique difundió sus defectos mientras ocultaba los de él: "Estuvo muy feo que vayáis contando mis defectos sabiendo que tú eres mucho más celoso que yo. Estuvo muy feo que contases que yo te miraba al móvil, cuando estoy segura que lo hacen muchísimas mujeres en este país y se sienten identificadas conmigo".