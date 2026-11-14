Belén Esteban, contra Rosario Mohedano tras sus palabras sobre el episodio que las distanció: "Qué mentirosa eres"

Belén Esteban ha estallado en el plató de '¡De Viernes!' contra Rosario Mohedano tras las declaraciones que esta ofreció la semana pasada durante su entrevista en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta.

La cantante concedió una entrevista en la que repasó los episodios que, según su versión, marcaron la ruptura de su amistad con Belén, y esta no ha tardado en responder con contundencia, acusándola de manipular los hechos: "Mentirosa".

La relación entre ambas viene de lejos. Rosa Benito, madre de Rosario Mohedano, trabajaba con Belén Esteban y fue ella quien propició que su hija se uniera a un viaje a Roma en un momento difícil de su vida. Sin embargo, lo que empezó como un gesto de amistad acabó convertido en uno de los puntos de fricción entre las dos.

El viaje a Roma y la deuda que Belén reconoce

Belén Esteban ha explicado su versión sobre la polémica económica del viaje. Según ha relatado, cuando se incorporó al plan, "el viaje, el avión y la casa ya se había pagado", y ha reconocido que al volver a España a Rosario se le olvidó abonar su parte.

Rosario Mohedano aseguró en su entrevista que ella misma llamó a Belén Esteban para saldar la deuda: "Yo cojo el teléfono y llamo a Belén y le digo: 'Oye, Belén, yo te debo dinero'". También aclaró que en Roma tuvo un problema de efectivo y que pagó todo con tarjeta: "Es verdad que cuando yo llego allí a Roma tengo un problema porque no tengo efectivo. Entonces todo lo tengo que pagar con tarjeta, pero yo pagué mis cosas".

Sin embargo, lo que terminó de romper la relación entre Belén y la familia Mohedano fue una portada de Rosario Mohedano en la revista 'Lecturas', en la que, según el programa, tachaba a Belén de "traidora y de mala amiga". Belén Esteban ha asegurado que llamó a Rosa para pedir explicaciones y que esta le dijo que su hija no había dicho eso: "No he vuelto a saber nada más de Rosa Pepi ni quiero".

El coche del padre de Rosario, otra herida abierta