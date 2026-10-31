El equipo de '¡De viernes!' afronta una noche especialmente complicada. Raúl Triguero, periodista y compañero del programa , es uno de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El periodista viajaba a Sevilla para entrevistar a Amador Mohedano cuando se vio implicado en el siniestro. Bea Archidona y Santi Acosta, rotos, comienzan la noche recordándolo.

La noticia del fallecimiento de Raúl Triguero golpea de lleno al equipo, que esta noche ha empezado su emisión con un homenaje a su compañero. Los presentadores, visiblemente emocionados, han dedicado las primeras palabras del programa al periodista, cuya pérdida ha dejado completamente desolados a quienes compartían con él el día a día en la televisión.

Raúl era un rostro conocido para los espectadores de Telecinco. Desde 2013 hasta finales de 2023, trabajó como reportero en 'Sálvame', donde se convirtió en uno de los periodistas habituales de la cadena en la cobertura de la prensa del corazón.

Tras esta etapa, se incorporó a Mandarina Producciones, sumándose al equipo de '¡De viernes!', donde continuó su trayectoria como guionista y subdirector. Su último desplazamiento profesional tenía como destino Sevilla, ciudad en la que tenía previsto encontrarse con un equipo de cámara para realizar una entrevista a Amador Mohedano.

El homenaje de '¡De viernes!' a Raúl Triguero

Profundamente conmovidos, Bea Archidona y Santi Acosta le han dedicado unas sentidas palabras a su compañero al inicio del programa: "La vida es preciosa, pero a veces se para, como se ha parado para muchas personas y muchas familias en esa mañana del miércoles 28. Se ha parado para ti, Raúl; para tus padres, que son maravillosos; para tu hermana Nora, para tu sobrino, para Marcos, tu marido, él amor de tu vida; para todos tus amigos y para tus compañeros de profesión, especialmente para los compañeros de este programa".