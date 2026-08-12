Lydia Lozano y Terelu Campos se han visto las caras este miércoles en '¡De lunes a viernes!' y la tensión ha saltado por los aires entre ellas recordando temas muy candentes de su pasado televisivo. Todo ha ocurrido tras unas imágenes de hace escasos días en donde los colaboradores se desahogan hablando de Terelu , a lo que esta no ha tardado en responderles, esta vez ya desde plató.

En primer lugar, Terelu Campos ha señalado que "está acostumbrada" a las críticas: "Me hace gracia escuchar que yo digo que no se puede hablar de mí cuando no estoy", ha indicado, lo que ha generado todo tipo de reacciones en plató. "Si no se habla de mí cuando yo estoy tenemos un problema", ha añadido.

Ha sido en ese momento cuando Lydia Lozano ha cogido el turno de palabra para justificar unas palabras suyas, generando un momento de tensión con Terelu Campos: "El respeto es fundamental", ha dicho esta última.

Posteriormente, Terelu Campos le ha echado en cara a Lydia Lozano que por qué sugiere que cuando "la gente se va de los sitios es una perdedora": "No digas que te fuiste con la cabeza bien alta, porque volviste y te fuiste, igual que yo, por la puerta de atrás de esta casa".

El choque entre ambas se ha sucedido, lanzándose reproches e indirectas muy directas. "Estás mezclando churras con merinas", le ha dicho Terelu Campos. "Parece que te estás quedando conmigo. Te fuiste cabreada y volviste porque te llamaron. ¿Me estás tomando el pelo?", ha apuntado Lydia Lozano, muy alterada.

Santi Acosta y Bea Archidona, obligados a intervenir

Santi Acosta y Bea Archidona se han visto obligados a intervenir, ante una Lydia Lozano que ha explotado asegurando que no entiende por qué le dicen que otros se han ido "con la cabeza bien alta" porque ella se haya quedado quince años: "Te estás riendo en mi cara. ¡No me toquéis las narices!".