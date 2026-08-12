En plena polémica con Andy, de Andy y Lucas , con acusaciones cruzadas sobre la gestión económica del dúo, entre varios frentes abiertos, el representante de Andy ha entrado en pleno directo en '¡De lunes a viernes!' y Lucas le ha lanzado una propuesta que ha silenciado por completo el plató.

Y es que Lucas le ha señalado que lo único que le importa en estos momentos es su operación: "Te juro por mi padre que yo no he hablado con nadie... lo único que deseo es que a Andy le vaya bien. A pesar de que se han dicho muchas cosas que han hecho daño en mi casa".

Además, Lucas ha dejado claro que no se quiere aprovechar de Andy: "Es mi niño mimado", ha aseverado, asegurando que ha "llorado muchísimo". "Estoy loco porque se me ponga bien la nariz", ha dicho el cantante, volviendo a sacar el tema de su operación.

La propuesta de Lucas al mánager de Andy

Más adelante, Rubén, mánager de Andy, ha dicho que él "no ha cogido un duro" del cantante al que representa. Mánager y cantante se han visto envueltos en un momento de máxima tensión hasta que Lucas le ha dicho al mánager Andy lo siguiente.