En plena polémica con Andy, de Andy y Lucas, con acusaciones cruzadas sobre la gestión económica del dúo, entre varios frentes abiertos, el representante de Andy ha entrado en pleno directo en '¡De lunes a viernes!' y Lucas le ha lanzado una propuesta que ha silenciado por completo el plató.
Y es que Lucas le ha señalado que lo único que le importa en estos momentos es su operación: "Te juro por mi padre que yo no he hablado con nadie... lo único que deseo es que a Andy le vaya bien. A pesar de que se han dicho muchas cosas que han hecho daño en mi casa".
Además, Lucas ha dejado claro que no se quiere aprovechar de Andy: "Es mi niño mimado", ha aseverado, asegurando que ha "llorado muchísimo". "Estoy loco porque se me ponga bien la nariz", ha dicho el cantante, volviendo a sacar el tema de su operación.
Más adelante, Rubén, mánager de Andy, ha dicho que él "no ha cogido un duro" del cantante al que representa. Mánager y cantante se han visto envueltos en un momento de máxima tensión hasta que Lucas le ha dicho al mánager Andy lo siguiente.
"Lo que tienes que hacer es una gira y juntarnos a los dos, para llenar estadios", han sido las palabras uno de los cantantes del famoso dúo, provocando todo tipo de reacciones en plató.