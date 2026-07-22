De Lunes a Viernes 22 julio 2026

Después de ocho días en la cárcel, Julián Muñoz recibía la primera de las treinta llamadas que compartieron mientras él estaba en prisión

'De Lunes a Viernes' ha mostrado, por primera vez en televisión, los audios de algunas de las llamadas que Julián Muñoz hacía a Isabel Pantoja desde la cárcel. Después de ocho días en la cárcel, Julián Muñoz recibía la primera de las treinta llamadas que compartieron mientras él estaba en prisión.

En uno de estos audios se muestra cómo el que fuera alcalde de Marbella solo pensaba en su único vínculo emocional con el exterior, Isabel Pantoja, y también en su bienestar. Se le escucha muy preocupado por lo que le contaba la cantante y su presunta situación económica, algo por lo que no dudaba a entregarle todo desde la cárcel: "Yo lo que quiero es que salgas para adelante. Quiero que lo vendas todo, no quiero tener deuda contigo ni con nadie". El que también hacía planes de futuro con ella para cuando saliera de la cárcel: "Soy el cabeza de turco de toda esta banda, yo no voy a estar aquí mucho tiempo. Soy un tío muy capacitado para tener dinero, la casa de Marbella a mierda, no la quiero ya. Nosotros en el campo o en Madrid, ese es nuestro camino". "Has sido la mujer de mi vida, todos los segundos me acuerdo de ti"