Después de saber que Kiko Rivera ha cancelado su gira de verano por un grave problema de salud, Canales Rivera ha dado la información en ‘De Lunes a Viernes’ que un amigo suyo se ha encontrado en el sótano del hospital del Sangrado Corazón de Sevilla a Lola, siendo el motivo que el hijo de Isabel Pantoja está ingresado en este hospital.
Kiko Rivera ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que explica que tiene que cancelar sus compromisos laborales, 16 conciertos que tenía pendientes entre julio y agosto, a causa de un grave problema de salud: "Es, sin duda, una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Necesito centrar toda mi energía en mi recuperación y por respeto a mi situación y a mi entorno por ahora no voy a dar más detalles. Os pido respeto ante este momento tan complicado".
Al conocerse esta información, Canales Rivera comunicaba haber recibido una llamada de un amigo suyo de Sevilla: "Me dice que se ha encontrado en el sótano a Lola del Sagrado Corazón a las 13h. preguntando por Kiko y según me dice está ingresado allí". A lo que añadía: "Deseo que no sea nada".