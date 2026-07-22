De Lunes a Viernes 22 julio 2026

Kiko Rivera comunica en sus redes sociales que pasa por un grave problema de salud y cancela su gira de verano

Después de saber que Kiko Rivera ha cancelado su gira de verano por un grave problema de salud, Canales Rivera ha dado la información en ‘De Lunes a Viernes’ que un amigo suyo se ha encontrado en el sótano del hospital del Sangrado Corazón de Sevilla a Lola, siendo el motivo que el hijo de Isabel Pantoja está ingresado en este hospital.

Kiko Rivera suspende su gira de verano: "Necesito centrar toda mi energía en mi recuperación" Kiko Rivera ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que explica que tiene que cancelar sus compromisos laborales, 16 conciertos que tenía pendientes entre julio y agosto, a causa de un grave problema de salud: "Es, sin duda, una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Necesito centrar toda mi energía en mi recuperación y por respeto a mi situación y a mi entorno por ahora no voy a dar más detalles. Os pido respeto ante este momento tan complicado".