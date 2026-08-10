Begoña Gutierréz se ha mostrado tajante con Corbacho en pleno directo, pronunciando unas tajantes palabras sobre él que le dejan en entredicho. Pues bien, poco después -y ya al término del programa- el propio Corbacho ha entrado en directo y no ha dudado en responder de manera tajante las acusaciones de la colaboradora.

En primer lugar, Corbacho ha señalado que él jamás veta a nadie cuando va a un programa, "ni por llamada ni por estancia": "Jamás en la vida lo he hecho". Y deja claro que si entra en Telecinco no es gracias a ella, sino también por Álvaro García Pelayo.

Además, tacha a Begoña de "mentirosa", lo que ha hecho saltar rápidamente a esta en pleno directo provocando un pequeño choque lleno de tensión entre ambos. "Soy ya una persona con edad... solo interpreto lo que me dicen", asegura la colaboradora.