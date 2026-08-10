Begoña Gutierréz se ha mostrado tajante con Corbacho en pleno directo, pronunciando unas tajantes palabras sobre él que le dejan en entredicho. Pues bien, poco después -y ya al término del programa- el propio Corbacho ha entrado en directo y no ha dudado en responder de manera tajante las acusaciones de la colaboradora.
En primer lugar, Corbacho ha señalado que él jamás veta a nadie cuando va a un programa, "ni por llamada ni por estancia": "Jamás en la vida lo he hecho". Y deja claro que si entra en Telecinco no es gracias a ella, sino también por Álvaro García Pelayo.
Además, tacha a Begoña de "mentirosa", lo que ha hecho saltar rápidamente a esta en pleno directo provocando un pequeño choque lleno de tensión entre ambos. "Soy ya una persona con edad... solo interpreto lo que me dicen", asegura la colaboradora.
Por último, Begoña Gutiérrez tira de ironía dejando de lado los malos rollos: "Con los buenos momentos que hemos pasado, en el fondo te echo de menos", ha dicho.
Pero lejos de esconder el hacha de guerra, Corbacho ha subrayado lo siguiente: "Tú fuiste la que me vendiste en la televisión", ha indicado este, ante lo que Begoña ha aclarado que lo que hizo fue presentarle a un representarle para que le llevara.