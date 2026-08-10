La actitud ante la prensa de Kiko Rivera y Lola, su novia, es muy distante últimamente. '¡De lunes a viernes!' ha captado unas imágenes de ambos juntos y ante las sucesivas preguntas del programa de Telecinco a la pareja de moda, estos hacen caso omiso. Pues bien, una de las más críticas ante esta actitud ha sido Lydia Lozano, quien ha explotado por completo en directo.
Pero en primer lugar, las reacciones en plató se han sucedido. José Antonio León ha señalado en tono irónico que le alegra ver así a Kiko Rivera: "Está conduciendo y utilizando las dos manos. Hay que tener una buena coordinación para conducir. Significa que la repueración súper rapido".
María Jesus Ruiz, por su parte, no entiende que no contesten: "Por lo menos, algo de cordialidad". Otros colaboradores han sugerido que es muy complicado de defender esto puesto que se han unido para "hacer una guerra contra la prensa".
En ese momento, 'se ha hecho el silencio' y Lydia Lozano se ha dirigido a Rosa Benito para indicarle lo siguiente: "Tú que has estado siempre al lado de 'la más grande'...". "¿Realmente ves que Lola actúa como una chica que no quiere ser estrella?", ha añadido Lydia Lozano.
Una Lydia Lozano que ha estallado al recibir comentarios señalando que "no puede comparar a una con otra": "No la estoy comparando, estoy diciendo que al lado de Rocío Jurado, que se bajaba, te besaba, no cobraba un duro... ¿esta tía de qué va? ¡que me lo expliquen!". "Kiko Rivera es un tío muy conocido, ¿por qué tienen que actuar así?", se ha preguntado Lydia Lozano, dando por zanjada su intervención.