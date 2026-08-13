Pepi Valladares y Carlos Corbacho se han visto envueltos en un tensísimo cara a cara con acusaciones y reproches de por medio en '¡De lunes a viernes!' .

Y es que Pepi Valladares ha asegurado que ha escuchado ya demasiados "que te voy a demandar", y ella lo tiene claro: "Que vaya para adelante con lo que sea, no le tengo miedo a nada. No se lo he tenido a Isabel Pantoja, ¿te lo voy a tener a ti?".

Y lanza una advertencia: "A lo mejor la que le voy a denunciar voy a ser yo", asegura, para añadir posteriormente que ella tiene en el móvil "mensajes amenazándome a mí". "Que me lo va a sacar todo, riéndose y mofándose de mi trabajo...", añade.

Finalmente, Pepi Valladares asegura que está dispuesta en un futuro a enseñar todo lo que tiene el famoso chat de WhatsApp: "No le tengo miedo. ¿Por qué se pone tan nervioso?".

La tensión crece por momentos

La guerra sobre quién miente y quién dice la verdad en el famoso chat en el que estaban Corbacho, Begoña Gutiérrez y Pepi Valladares, relacionado con Isabel Pantoja, puede que llegue a su fin. Y es que Pepi amenaza con destapar su contenido y poner sobre la mesa todo lo que ha dicho Corbacho.

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