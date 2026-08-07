Maica Benedicto se rompe por completo en el paltó de '¡De lunes a viernes!'. La colaboradora protagoniza un momento de lo más amargo después de escuchar las duras declaraciones de una expareja de Juan Faro, su nueva ilusión, y parte de su entorno, que le advierten sobre las verdaderas intenciones que tendría el empresario con ella y del ambiente "chungo" en el que este se movería.

Nuestra colaboradora Maica Benedicto está viviendo un verano de lo más intenso a raíz de que se hiciese pública su relación con Juan Faro, pero... ¿Conoce realmente Maica al hombre que le ha robado el corazón? Y es que al programa han llegado unas revelaciones que demostrarían cómo es en realidad el empresario. Una serie de informaciones a las que Maica ha reaccionado en directo.

Se trata de las declaraciones de una expareja de Juan Faro que se refiere a la relación de dos años que tuvo con él como "uno de los peores experiencia de su vida": "Es una persona que haría cualquier cosa por hacerse famosa, muy interesad y capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere. Me fue infiel y lo pasé realmente mal".

No solo esto, si no que, además, han llegado otras declaraciones de personas del entorno del empresario que advierten a Maica: "No sabe dónde se ha metido. Juan Faro está relacionado con gente muy chunga. Si fuese su amiga le diría que salga corriendo".