Maica Benedicto se rompe por completo en el paltó de '¡De lunes a viernes!'. La colaboradora protagoniza un momento de lo más amargo después de escuchar las duras declaraciones de una expareja de Juan Faro, su nueva ilusión, y parte de su entorno, que le advierten sobre las verdaderas intenciones que tendría el empresario con ella y del ambiente "chungo" en el que este se movería.
Nuestra colaboradora Maica Benedicto está viviendo un verano de lo más intenso a raíz de que se hiciese pública su relación con Juan Faro, pero... ¿Conoce realmente Maica al hombre que le ha robado el corazón? Y es que al programa han llegado unas revelaciones que demostrarían cómo es en realidad el empresario. Una serie de informaciones a las que Maica ha reaccionado en directo.
Se trata de las declaraciones de una expareja de Juan Faro que se refiere a la relación de dos años que tuvo con él como "uno de los peores experiencia de su vida": "Es una persona que haría cualquier cosa por hacerse famosa, muy interesad y capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere. Me fue infiel y lo pasé realmente mal".
No solo esto, si no que, además, han llegado otras declaraciones de personas del entorno del empresario que advierten a Maica: "No sabe dónde se ha metido. Juan Faro está relacionado con gente muy chunga. Si fuese su amiga le diría que salga corriendo".
No obstante, estas advertencias no han hecho mella en la colaboradora que continua defendiendo su relación con Juan Faro: "¿Qué va a decir una ex? No puedo juzgarlo por su pasado", señala Maica, que respecto al pasado de su nueva ilusión señala: "Por lo que entró a la cárcel, eso ya se resolvió. Se le acusan de muchas cosas que son falsas".
"Se le está pintando de malo y de que huya... Yo le estoy conociendo, no soy tonta. Él es buena persona, su entorno es maravilloso y a mí me trata bien", asegura Maica Benedicto, mostrándose muy dolida por las críticas hacia el empresario: "Me está dando mucha rabia. A él le da igual quedar bien o mal, él sabe lo que hay". Tras este momento, Maica rompía en llanto: "No estoy acostumbrada a esto".