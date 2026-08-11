La guerra abierta entre Corbacho y Begoña Gutiérrez continúa, esta vez con el colaborador volviendo al plató de '¡De lunes a viernes!' y mostrándose tajante con la que fue su amiga durante tanto tiempo, pero que ahora parece ser todo lo contrario.

Nada más darle paso Santi Acosta, Corbacho no ha escondido que ha vivido "muy buenos momentos" con Begoña Gutiérrez, pero -según él- en estos momentos y ante toda esta polémica está "mintiendo muchísimo".

Corbacho tacha a Begoña Gutiérrez de "manipuladora"

"Manipula mucho", señala un Corbacho que asegura que ha intentado hacer las paces con ella, pero que resulta completamente imposible.

"He vivido muy buenos momentos, pero cuando entro por Telecinco y me cuentan lo que esta señora habla y manipula... eso no lo voy a permitir. No puede ser que quieras hacer las paces conmigo y por detrás critiques", apunta Corbacho.

Y es que hay que recordar que el detonante de punto y final a su amistad fue la famosa subasta de Cantora: "Lo que ha vivido con Isabel Pantoja es lo mismo que estoy viviendo yo con Begoña. No es todo lo que ella dice... yo la aprecio, en el fondo".

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