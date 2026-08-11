Todo parece indicar que Alejandra Rubio estaría "harta" de los continuos enfrentamientos con su madre en televisión. Según ha publicado 'Informalia', la hija de Terelu Campos podría haberse enfadado un poco con su madre después de la entrevista en '¡De viernes!'. Todo esto en medio de la ausencia de la joven del mundo televisivo.

Y es que, según la publicación del citado medio, Alejandra Rubio parece estar cansada de su madre y no entiende que no respete su decisión de alejarse del medio. ¿El detonante? Una entrevista a Terelu Campos en '¡De viernes!' en donde coloca en el foco a su hija.

Una "deslealtad" e incluso "una traición" de su madre que hace que su hija, Alejandra Rubio, no quiera saber nada de su familia. Tal habría sido el enfado, según señala el medio, que la propia Terelu Campos también se muestra enfadada con su hija.

Las reacciones se suceden en plató

Las reacciones en el plató de '¡De lunes a viernes!' se han sucedido. La primera de ellas, la de Óscar Repo, que tira de ironía: "Como no quieren hablar de la familia ni de sus hijas, cuando trabajan de eso, cuando vengan que hablen del eclipse, porque como no quieren hablar de nada...".