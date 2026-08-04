Claudia Chacón se ha sentado en el plató de 'De Lunes a Viernes' como colaboradora, la que ha confirmado que le han invitado a fiestas de futbolistas, en barcos y discotecas: "Seleccionan a las chicas, tienen un perfil". Algo de lo que ha dado más detalles en el programa.
"Hace tiempo que no voy a ninguna fiesta, pero mis amigas van a todas, yo siempre cotilleo todo", explicaba Claudia, asegurando que a los futbolistas les gusta mucho "liarse con unas y con otras" en el mismo evento.
Asegurando que no solo hay mujeres: "Me he enterado de alguno que se ha liado con algún amigo también. Hay personas que creemos que no, que tienen novias y se lían con amigos míos". La que confirmaba que uno de estos futbolistas de los que habla "estaba en el Mundial".
Explicando, además, cómo funcionan este tipo de fiestas: "No sueles firmar contrato de confidencialidad, normalmente el propio sitio ya sabe que tiene que llevar a chicas guapas. Llegas, te quitan el móvil y a pasárselo bien, son muy divertidas y todo el mundo se lo pasa bien".
Además, nuestra colaboradora revelaba la última conversación que ha tenido con un futbolista, Nico Williams, tras las imágenes que salieron en 'De Lunes a Viernes' en sus vacaciones tras la ruptura con su novia: "Le encanta nuestro programa porque lo vio, supuestamente yo había dicho que me había escrito y y no era así. Yo le dije que le había defendido diciendo que no era infiel. Primero me habló muy enfadado llamándome fantasma, pero luego me pidió perdón. Y yo lo que sé que nada más acabar el Mundial dejó a su novia y se fue a Ibiza".