A la carta
En directo
Originals
Hazte Infinity+
Suscripciones

¡De lunes a viernes!

De Lunes a Viernes04 agosto 2026

Claudia Chacón suelta el bombazo tras haber estado en fiestas de futbolistas: "Uno de los que fue al Mundial se lio con un amigo mío"

La colaboradora ha contado en 'De Lunes a Viernes' detalles de las fiestas de los futbolistas y cuál ha sido la última conversación con uno de ellos
Compartir:

Claudia Chacón se ha sentado en el plató de 'De Lunes a Viernes' como colaboradora, la que ha confirmado que le han invitado a fiestas de futbolistas, en barcos y discotecas: "Seleccionan a las chicas, tienen un perfil". Algo de lo que ha dado más detalles en el programa.

"Hace tiempo que no voy a ninguna fiesta, pero mis amigas van a todas, yo siempre cotilleo todo", explicaba Claudia, asegurando que a los futbolistas les gusta mucho "liarse con unas y con otras" en el mismo evento.

"Algunos futbolistas que tienen novias se han liado con amigos míos"

Asegurando que no solo hay mujeres: "Me he enterado de alguno que se ha liado con algún amigo también. Hay personas que creemos que no, que tienen novias y se lían con amigos míos". La que confirmaba que uno de estos futbolistas de los que habla "estaba en el Mundial".

Explicando, además, cómo funcionan este tipo de fiestas: "No sueles firmar contrato de confidencialidad, normalmente el propio sitio ya sabe que tiene que llevar a chicas guapas. Llegas, te quitan el móvil y a pasárselo bien, son muy divertidas y todo el mundo se lo pasa bien".

La conversación de Claudia con Nico Williams

Además, nuestra colaboradora revelaba la última conversación que ha tenido con un futbolista, Nico Williams, tras las imágenes que salieron en 'De Lunes a Viernes' en sus vacaciones tras la ruptura con su novia: "Le encanta nuestro programa porque lo vio, supuestamente yo había dicho que me había escrito y y no era así. Yo le dije que le había defendido diciendo que no era infiel. Primero me habló muy enfadado llamándome fantasma, pero luego me pidió perdón. Y yo lo que sé que nada más acabar el Mundial dejó a su novia y se fue a Ibiza".

MÁS VÍDEOS | MÁS NOTICIAS

Te puede interesar