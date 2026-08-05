Laura Cuevas ha confesado en su visita a 'De Lunes a Viernes' nuevos detalles de lo que ocurría en Cantora, esta vez de lo que pensaba Paquirri sobre su familia, algo que le contó su padre sobre esta época y a lo que Canales Riviera reaccionaba en nuestro plató.

Después de que saliera la información de que hubo momentos en los que el padre de Laura Cuevas no dejó bañarse a los hijos de Paquirri y a Canales Rivera, nuestro invitada aseguraba que si esto pasó fue porque "Paco se lo dijo".

Laura Cuevas: "Si Isabel daba alguna orden era porque la había hablado con su marido"

Reiterando esta información en nuestro plató, asegurando que su padre solo obedecía órdenes de Paquirri hasta que este no falleció: "Isabel si daba alguna orden era porque ya la había hablado con su marido. Es más, es por ella por lo que ellos empiezan a entrar en Cantora, le dice a Paco que contrate a su familia para trabajar en Cantora en vez de a gente de la calle".

Lo que escuchaba muy atento Canales Rivera y prefería no ahondar en esto: "Laura es una chica valiente y osada, ella habla desde la voz de su papá y este no está. En este caso me voy a mantener al margen por respeto a tu mamá y a su papá". Pero al principio del programa este aseguraba que "él no ha vivido eso ni le han hablado de eso".