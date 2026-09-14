Cuarto Milenio 14 septiembre 2026

El presentador de 'Cuarto Milenio' visita la zona desmilitarizada y recupera el relato de unos militares que aseguraron haber observado un extraño objeto metálico en 1982

Una frontera marcada por la vigilancia, la tensión militar y un episodio que añade todavía más incógnitas a su historia. 'Cuarto Milenio' se adentra en la zona desmilitarizada de Corea para recuperar un supuesto avistamiento ovni que habría sorprendido a un grupo de militares surcoreanos en julio de 1982. ¿Estaban ante una aeronave desconocida del país vecino? ¿Qué era aquel objeto que, según su relato, podía elevarse sin hacer ruido? Iker Jiménez ha visitado el lugar desde el que aquellos hombres aseguraron haber presenciado el incidente. Un antiguo puesto de vigilancia que sirve al programa para reconstruir una historia en la que las descripciones resultan tan llamativas como la ausencia de las imágenes originales. Un objeto metálico a 900 metros del puesto de vigilancia Según el relato recogido en el reportaje, un militar que observaba los posibles movimientos al otro lado de la frontera contempló algo inesperado. Junto a él se encontraban otros 32 oficiales de la 21.ª División de Artillería, algunos de alto rango.

Eran las 13.30 horas cuando un objeto descrito como dos platos unidos por su base habría tomado tierra a unos 900 metros del puesto. Los testigos le atribuyeron unas dimensiones de 20 metros de diámetro y diez de altura, un aspecto metálico que reflejaba el sol y una banda con elementos semejantes a pequeñas ventanas. Lo más desconcertante de aquella maniobra, siempre según esta reconstrucción, era el silencio: el objeto se habría posado sin emitir ruido. Tras recibir una llamada, el alto mando autorizó una aproximación para documentar fotográficamente al extraño intruso. La patrulla permaneció agazapada observándolo durante más de media hora. El reportaje plantea, además, la posibilidad de que militares norcoreanos estuvieran contemplando la misma escena desde el otro lado de la frontera. Una luz verde y una maniobra que desconcertó a los militares El episodio habría dado un giro cuando el objeto comenzó a envolverse en una luz verde. A continuación, según los testimonios citados, se elevó como si flotara y volvió a hacerlo sin un solo ruido. La descripción de lo que ocurrió después es todavía más extraordinaria: los militares aseguraron que recorrió unos 15 kilómetros en apenas un segundo y quedó suspendido cerca del otro lado de la frontera. Unos 30 segundos más tarde, habría ascendido en diagonal antes de salir despedido hacia el cielo. Las fotografías que nunca se han hecho públicas Una de las grandes incógnitas del caso está en su supuesto registro gráfico. Según los testimonios recogidos por el programa, se tomaron decenas de fotografías que los propios implicados reclamaron durante años, sin que llegaran a hacerse públicas.

El misterio del ovni que se avistó en la zona de nadie entre las dos Coreas, en 'Cuarto Milenio'