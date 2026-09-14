Una frontera marcada por la vigilancia, la tensión militar y un episodio que añade todavía más incógnitas a su historia. 'Cuarto Milenio' se adentra en la zona desmilitarizada de Corea para recuperar un supuesto avistamiento ovni que habría sorprendido a un grupo de militares surcoreanos en julio de 1982. ¿Estaban ante una aeronave desconocida del país vecino? ¿Qué era aquel objeto que, según su relato, podía elevarse sin hacer ruido?
Iker Jiménez ha visitado el lugar desde el que aquellos hombres aseguraron haber presenciado el incidente. Un antiguo puesto de vigilancia que sirve al programa para reconstruir una historia en la que las descripciones resultan tan llamativas como la ausencia de las imágenes originales.
Según el relato recogido en el reportaje, un militar que observaba los posibles movimientos al otro lado de la frontera contempló algo inesperado. Junto a él se encontraban otros 32 oficiales de la 21.ª División de Artillería, algunos de alto rango.
Eran las 13.30 horas cuando un objeto descrito como dos platos unidos por su base habría tomado tierra a unos 900 metros del puesto. Los testigos le atribuyeron unas dimensiones de 20 metros de diámetro y diez de altura, un aspecto metálico que reflejaba el sol y una banda con elementos semejantes a pequeñas ventanas.
Lo más desconcertante de aquella maniobra, siempre según esta reconstrucción, era el silencio: el objeto se habría posado sin emitir ruido. Tras recibir una llamada, el alto mando autorizó una aproximación para documentar fotográficamente al extraño intruso.
La patrulla permaneció agazapada observándolo durante más de media hora. El reportaje plantea, además, la posibilidad de que militares norcoreanos estuvieran contemplando la misma escena desde el otro lado de la frontera.
El episodio habría dado un giro cuando el objeto comenzó a envolverse en una luz verde. A continuación, según los testimonios citados, se elevó como si flotara y volvió a hacerlo sin un solo ruido.
La descripción de lo que ocurrió después es todavía más extraordinaria: los militares aseguraron que recorrió unos 15 kilómetros en apenas un segundo y quedó suspendido cerca del otro lado de la frontera. Unos 30 segundos más tarde, habría ascendido en diagonal antes de salir despedido hacia el cielo.
Una de las grandes incógnitas del caso está en su supuesto registro gráfico. Según los testimonios recogidos por el programa, se tomaron decenas de fotografías que los propios implicados reclamaron durante años, sin que llegaran a hacerse públicas.
Iker Jiménez también menciona otro antecedente, fechado el 11 de febrero de 1970, sobre un objeto con forma de cono y unas grabaciones cuyo paradero cuestiona: "Y tenemos los informes, pero no aparecen esas filmaciones".
"Y uno se pregunta, ya no solo en los Estados Unidos y sus desclasificaciones, en el mundo entero, ¿qué no habrá?", reflexiona el presentador.
Más allá del misterio, la visita deja en el periodista una fuerte impresión por el ambiente de la zona. "Cuando ya estábamos entre dos mundos, ni en uno ni en otro, la vigilancia era total", explica. Asegura que pudo grabar durante poco tiempo, aunque logró acercarse al antiguo puesto relacionado con el avistamiento.
El paisaje de alambradas, puestos militares y peticiones de paz lleva a Iker a describir la frontera como un lugar donde existe "una especie de paz impuesta, de calma tensa".
"Es una vieja cicatriz, y es una historia de lo que somos, permanentemente", señala.