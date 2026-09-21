Cuarto Milenio 21 septiembre 2026

El reportero de 'Cuarto Milenio' regresa al edificio en una noche de intensas lluvias para investigar los relatos de fenómenos extraños y adentrarse en la zona que albergó la morgue de un antiguo hospital

Una facultad vacía, una noche de lluvia intensa y un pasado que sigue alimentando historias entre sus pasillos. Javier Pérez Campos regresa a la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba para realizar un aislamiento en soledad en uno de los escenarios que han marcado al equipo de 'Cuarto Milenio'. Con permiso oficial para investigar en su interior, el periodista recorre un edificio donde, según los testimonios recogidos por el programa, se han descrito figuras extrañas y ascensores que se ponen en funcionamiento sin que nadie los llame. El regreso responde a una propuesta de Iker Jiménez: volver a lugares que dejaron una sensación especial en los reporteros. El presentador explica que, en ocasiones, la elección nace de una intuición o una corazonada, aunque eso no garantiza que la experiencia vaya a repetirse. "Muchas veces el resultado, como ustedes bien saben, es igual a cero", reconoce. En esta ocasión, Jiménez presenta la grabación sin haber visto lo sucedido y tras recibir un aviso de sus compañeros: "Pasa algo, ocurre algo, y ustedes tienen que analizarlo". Un antiguo convento, un hospital y relatos entre sus muros Antes de acompañar a Pérez Campos, 'Cuarto Milenio' repasa la historia del inmueble. El edificio fue un convento de monjes carmelitas y sufrió un episodio de violencia durante la entrada de las tropas francesas en Córdoba en la Guerra de la Independencia.

La narración recorre también su posterior uso hospitalario, primero vinculado a una epidemia de tuberculosis y más adelante como hospital maternoinfantil. En esa etapa sitúa las primeras historias sobre extrañas figuras que, según algunos relatos, deambulaban por los pasillos. Su transformación en facultad abrió un nuevo capítulo, pero el programa señala otro momento como clave en los testimonios: unas obras de remodelación del claustro en 1995 durante las que aparecieron restos óseos. La pieza recoge la posibilidad de que correspondieran a los religiosos fallecidos durante el asalto, una interpretación que algunos vinculan con los supuestos fenómenos. Pérez Campos recuerda que, en anteriores visitas, el equipo había escuchado a empleados, decanos, estudiantes y personal de limpieza. Entre aquellas historias había una que afectaba a los ascensores: "Era habitual que en ocasiones a última hora o a primera hora de la mañana, cuando no había nadie en el edificio, estos ascensores se pusieran solos en funcionamiento". Un sobresalto en plena noche de lluvia El aislamiento transcurre mientras la lluvia golpea el exterior. El periodista explica que se había anunciado el cierre de la facultad para el día siguiente, al igual que el de los colegios de la ciudad, por las precipitaciones previstas. Durante el recorrido, algo llama su atención y lo interrumpe. "No sé si se ha oído esto. ¿Lo habéis oído? Se me ha puesto la piel de gallina", exclama. Poco después añade: "Vale. Es esto, joder". El sobresalto lo había provocado una paloma. La exploración continúa con el sonido de la tormenta como telón de fondo: "Está diluviando esta noche".

El claustro de la Facultad de Derecho de Córdoba, un antiguo Convento y Hospital.