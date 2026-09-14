Cuarto Milenio 14 septiembre 2026

Javier Pérez Campos visita el consistorio de la localidad pacense para recoger el testimonio de las trabajadoras sobre unos sucesos que no consiguen explicar en una zona conocida como la antigua cárcel

Mari Carmen estaba limpiando el ayuntamiento de Solana de los Barros cuando escuchó lo que parecía una reunión en el salón de plenos. Sillas que se arrastraban, personas que caminaban y pasos que bajaban por las escaleras. Saludó varias veces, pero nadie respondió. Según cuenta, al comprobar que estaba sola, dejó los cubos y salió a la calle aterrorizada. Al día siguiente, cuando explicó lo ocurrido, dos funcionarios le dieron una respuesta que no esperaba: "Bienvenida al club". Su experiencia es uno de los testimonios que recoge Javier Pérez Campos en 'Cuarto Milenio'. El reportero visita esta localidad pacense para escuchar a las trabajadoras que describen episodios desconcertantes dentro del edificio municipal. Sus relatos incluyen sombras, despachos que aseguran haber encontrado desordenados después de limpiarlos y ruidos para los que no han hallado explicación. Iker Jiménez da paso al reportaje con una confesión: todavía no lo ha visto. "No quiero verlo, quiero saber si realmente me impacta o no", anuncia antes de descubrir las experiencias de quienes pasan buena parte de su jornada entre esas paredes.

Una habitación oculta y un cerrojo que encontraban abierto El recorrido comienza con la historia del inmueble. Según explica la antropóloga y periodista Israel Espino, el ayuntamiento ocupa una antigua casa cuyos documentos se quemaron durante la Guerra de la Independencia, lo que dificulta conocer quiénes vivieron allí. Las reformas también han dejado sorpresas. Una de las entrevistadas recuerda que, durante unas obras, los operarios golpearon una pared y descubrieron una habitación oculta: "Abrieron y se encontraron con este habitáculo. Estaba todo cerrado". Otro de los espacios que centra los testimonios de las trabajadoras del ayuntamiento es la zona conocida como la antigua cárcel, utilizada para guardar los productos de limpieza. Allí se conserva una verja de hierro con un cerrojo que, según varias trabajadoras, aparecía abierto pese a que lo dejaban echado. "Yo echaba el pestillo y presté atención de que luego me lo encontraba abierto", explica una de ellas. Otra recuerda que preguntaron si alguien accedía a aquella dependencia. La respuesta, asegura, era siempre la misma: "No, ahí no entra nadie". Sobre el pasado de ese espacio, una entrevistada menciona relatos transmitidos por los mayores acerca de malos tratos a detenidos, aunque puntualiza que nunca ha escuchado que murieran personas allí. Las sombras junto a la escalera: "Lo mismo me ha pasado a mí" Cerca de la antigua cárcel, bajo una escalera, dos trabajadoras sitúan otra de sus experiencias más inquietantes. Una de ellas cuenta que percibió algo cruzando por la parte baja y se quedó paralizada. "Me ha dado la sensación como si alguien se metiera así debajo de la escalera", explica. Al comentárselo a su compañera, esta le habría respondido que había visto algo similar el día anterior. La otra mujer describe su propia percepción con cautela. Habla de una sombra que pasó por el hueco de la escalera mientras iba de un despacho a otro, pero reconoce que no puede precisar qué era: "Yo vi como una especie de nube".

Las trabajadoras del ayuntamiento de Solana de los Barros relatan sus experiencias en 'Cuarto Milenio': "Sola no vengo"