Cuarto Milenio 29 junio 2026

¿Suicidio o conspiración política? 'Cuarto Milenio' analiza los cabos sueltos en torno a la muerte de Marilyn Monroe y el misterio que rodea a su última noche

El enigma que rodea al final de Marilyn Monroe, el mito más grande de Hollywood ha sido objeto de investigación de un nuevo programa de ‘Cuarto Milenio’. Seis décadas después de aquella fatídica noche del 4 de agosto de 1962, siguen muchas incógnitas presentes acerca del fallecimiento de la actriz. Desafiando a la versión del “probable suicidio” han estado junto a Iker Jiménez, el periodista y filólogo David Felipe Arranz y el doctor José Cabrera para analizar las contradicciones y grandes misterios que rodean a su muerte. A través de un estudio clínico de la escena en la que la icónica actriz apareció muerta, de las últimas novedades en su vida y de las circunstancias políticas, la nave del misterio ha puesto el foco en las sombras de una autopsia bajo sospecha y en el frío escenario donde se la encontró. ¿Qué sucedió en las últimas horas?

‘Cuarto Milenio’ ha hecho un perfil de Marilyn Monroe, una mujer atrapada por su propia leyenda, para poder entender más acerca de ella. Para ello, el doctor Cabera ha descrito la infancia de la actriz como una infancia rota, marcada por la falta absoluta de referentes paternos que buscó a lo largo de su vida en sus distintos maridos. Una persona sumamente vulnerable que vivió episodios tan dramáticos como el intento de asesinato por parte de su tío, que trató de asfixiarla con una almohada. Los misterios en torno a su última noche La primera incógnita que han expuesto en el plató en torno al caso Marilyn Monroe versa sobre el incomprensible desfase temporal a la hora de notificar la muerte de la intérprete. Aunque hay testimonios del ama de llaves y psiquiatra de la actriz que mantienen que encontraron el cuerpo de la actriz en torno a la medianoche, se notificó a las autoridades mucho más tarde, hasta pasadas las cuatro de la madrugada. ¿Por qué motivo? El periodista David Felipe Arranza ha arrojado una respuesta contundente que apunta directamente a un secreto de los Kennedy: “Bob Kennedy visitó a Marilyn aquella noche, se cree que se dio tiempo al hermano del presidente para que abandonara el estado antes de avisar de la muerte de la actriz”, ha contado acerca de esta teoría.

La única fotografía de Marilyn Monroe junto a los hermanos Kennedy

La presencia de misteriosas ambulancias antes del aviso oficial y el rumor de agentes federales destruyendo documentos – entre ellos, un diario rojo con secretos de Estado- refuerzan la teoría de una conspiración en marcha y el intento de evitar que un escándalo mayúsculo salpicara a la Casa Blanca. El enigma de la autopsia de Marilyn Marilyn representaba un peligro al haberse convertido en la confidente del presidente John F. Kennedy y por mantener encuentros secretos con su hermano Bob, Fiscal General del Estado. “Este trío sabía algo peligroso”, ha advertido Iker Jiménez para incidir en que el factor político es una hipótesis que siempre ha estado ahí en torno a la muerte de la ‘tentación rubia’. Sin embargo, no es el único punto misterioso en torno al final de Marilyn. La autopsia del forense Thomas Noguchi, lejos de aclarar la situación, abrió una caja de Pandora de dudas médicas. El dato clínico es demoledor: el estómago de la actriz estaba completamente vacío, sin rastro del líquido amarillo ni de la inflamación estomacal inevitables tras una ingesta masiva de pastillas, tal como había en la habitación en la que se la encontró.

El doctor José Cabrera habla de las incógnitas en torno a la autopsia de Marilyn Monroe