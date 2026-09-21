Cuarto Milenio 21 septiembre 2026

El colaborador aborda el relato sobre una presunta estrategia para tomar Ceuta, Melilla y cinco islas Canarias antes de 2030, pero también señala las dudas sobre su credibilidad

Enrique de Vicente estrena 'Mejor no saberlo', una nueva sección de 'Cuarto Milenio' dedicada a abordar asuntos incómodos y teorías que merecen ser examinadas. Su conversación con Iker Jiménez pone sobre la mesa el supuesto plan del 'Gran Marruecos', un relato sobre una presunta estrategia para tomar Ceuta, Melilla y parte del archipiélago canario antes de 2030. Sin embargo, el análisis también deja una advertencia del propio colaborador: "En un caso como este, yo soy profundamente escéptico". La conversación parte de las preguntas que, según cuenta el presentador, había recibido el equipo del programa durante su estancia en Ceuta. Distintas personas les habían hablado del llamado 'Marruecos 2030', una historia cuya difusión lleva a Jiménez a preguntarse cuánto hay de fundamento y cuánto de fenómeno viral. "No conozco, ¿qué pasa con el plan Marruecos 2030?", reconoce el conductor del espacio al recordar aquellas conversaciones.

El origen del relato sobre el 'Gran Marruecos' De Vicente sitúa el origen de esta historia en un capítulo de La trastienda de los servicios de inteligencia, de Fernando San Agustín. Según explica, el autor recoge una entrevista con dos personas llegadas de Marruecos como refugiadas que le habrían revelado la existencia de una operación diseñada a largo plazo. Siempre según el relato expuesto en el programa, una de esas personas sería la esposa de uno de los supuestos expertos estadounidenses vinculados a la planificación de la Marcha Verde. La otra sería un militar de la guardia del rey Hasán encargado de vigilar a los especialistas que trabajarían en el nuevo proyecto. El objetivo que les atribuye esa narración sería la consecución del denominado 'Gran Marruecos'. De Vicente lo describe como una potencia que dominaría una zona estratégica: "Sería el eje dominante de toda esa zona tan importante que une el Mediterráneo con el Atlántico". La supuesta operación contemplaría tomar Ceuta, Melilla y cinco islas del archipiélago canario antes de 2030, dejando Gran Canaria y Tenerife para España. Iker Jiménez pregunta por las pruebas Uno de los puntos centrales del intercambio llega cuando Iker Jiménez plantea qué elementos permiten distinguir esa historia de una ficción difundida por internet: "¿Qué fundamentos hay para pensar que esto no deja de ser una ficción que se ha viralizado?". De Vicente introduce entonces varios reparos. Señala que "no hay trazabilidad de los nombres" y subraya la distancia entre la fecha de la presunta conversación y la publicación del relato, que sitúa décadas después. Aunque expresa su confianza personal en San Agustín, también reivindica la necesidad de examinar críticamente lo que cuenta: "Como periodista, estoy obligado tanto a contar cosas que son incontables, hablar de cosas de las que no se puede hablar, como a señalar el escepticismo".

Enrique de Vicente analiza el supuesto plan del 'Gran Marruecos': "Soy profundamente escéptico"