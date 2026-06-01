Cuarto Milenio 01 junio 2026

El impactante relato de Zuhaitz Gurrutxaga sobre el TOC en el fútbol: del miedo a contaminarse en el campo a ver la luz y no sentirse solo tras pedir ayuda

Zuhaitz Gurrutxaga ha dado un brutal testimonio en ‘Cuarto Milenio’ sobre un enemigo invisible y el verdadero partido que él ha jugado durante muchos años. El futbolista que debutó con 19 años con la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid vio cómo su sueño se convertía en una pesadilla ante la aparición del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC). Una cruda realidad que ha plasmado en ‘Subcampeón’, el libro que habla sobre salud mental y que ha presentado de la mano de Iker Jiménez. El exfutbolista ha querido mostrar abiertamente la gravedad de un trastorno que él tuvo que vivir en el terreno de juego y ante las exigencias del fútbol profesional y la Primera División. En silencio, con vergüenza, muchas dudas, sintiéndose “loco” o un incomprendido, Zuhaitz se ha sincerado sobre algunas de las conductas extremas que presentaba, cuál fue el punto de inflexión y lo que realmente dice que le ha salvado de sus obsesiones irracionales.

Tras leer su libro, Iker Jiménez ha dicho que este testimonio es el “más brutal y honesto en un deportista”, que ha visto. Ambos han repasado a través de una entrevista muy profunda los momentos que llevaron al exfutbolista al mismo infierno y a alejarle definitivamente de los terrenos de juego. “La compulsión es imparable. Una vez que entras en ella, sigue y va escalando”, ha comenzado a contar Gurrutxaga para explicar cómo se hizo un “yonki del jabón” o cómo intentaba sortear a los jugadores en pleno partido porque le daba miedo contaminarse con el contacto. “Mi vida se convirtió en un infierno inconfesable y en algo vergonzoso”. Así comenzaron las obsesiones: el momento que todo lo cambió Zuhaitz ha comentado que el llegar a Primera División, a lo más alto de la Liga, fue algo que pudo con él. La presión, el foco y el querer la excelencia, le generaron presión y no la supo gestionar bien. Sus problemas de ansiedad derivaron en un TOC y a partir de ahí se desataron todas las manías.

Zuhaitz Gurrutxaga habla de su severo TOC jugando con la Real Sociedad en Primera División

En ese contexto y siendo futbolista de la Real Sociedad, con 23 años, fumó un día marihuana en busca de “un viaje tranquilo”. Pero sucedió todo lo contrario. “Me dio una psicosis, un ataque de ansiedad. No sé explicar bien la sensación, pero fue el peor momento de mi vida. Creía que me estaba volviendo loco”, ha admitido en ‘Cuarto Milenio’ acerca de un momento que no solo cambió su destino, sino que agravó el trastorno que ya en él había comenzado a manifestarse. El punto de inflexión y cuando su madre le dijo que irían al psicólogo fue cuando la Real Sociedad se convirtió en subcampeón de la Liga 2002-2003 y en vez de festejar la proeza deportiva, Zuhaitz Gurrutxaga se quedó solo en la tarima. El exfutbolista ha explicado que, en ese momento de éxtasis colectivo, él solo podía pensar en cómo llegar al vestuario sin tocar a todas las personas que celebraban una auténtica fiesta en el campo. “Cuando llegué, pensé que me había contagiado de todas las enfermedades del mundo. Me metí a la ducha. Gasté medio bote de gel y de ahí salí llorando”, ha confesado. El infierno en el césped con un TOC: así lo vivió Zuhaitz Su calvario psicológico en el terreno de juego es lo que el exfutbolista ha detallado para explicar cómo el TOC dictaba todos y cada uno de sus movimientos. Zuhaitz ha narrado que él evitaba tocar las botellas de agua o incluso tener contacto con los delanteros rivales por miedo a contaminarse con su sudor. También, entrenaba con manga larga en meses de calor para no rozar el césped con las manos a la hora de hacer flexiones.

Así vivió Zuhaitz Gurrutxaga el TOC en el terreno de juego: el relato de sus obsesiones compulsivas

Las obsesiones eran extremas y le podían sorprender en cualquier momento. “En un partido contra el Deportivo de la Coruña se me sumó a todo lo anterior que tenía que cruzar todas las líneas con el pie derecho. Tanto en la calle como en el terreno de juego. Un infierno”, ha manifestado. Y no fue este el episodio que más terror recuerda en su libro. En un capítulo de ‘Subcampeón’, Zuhaitz cuenta cómo se vio incapaz de obedecer las órdenes del entrenador al encontrarse una gasa con sangre en el suelo. “En ese miedo irracional por contaminarme, la sangre que no era mía para mí era mortal”, explica. “Y cuento que mi entrenador me gritaba que subiera a apoyar a mi extremo derecho y no era capaz. Tenía que rodearla diez metros a la redonda para no solo pisarla, sino también para no acercarme. Y no pasaba del medio campo”, ha relatado. Su salvación para su trastorno: "Hay luz al otro lado del túnel" Frente a ese infierno del que Gurrutxaga habla a través de su libro ‘Subcampeón’, el exfutbolista destaca cómo el humor y los monólogos que ahora hace le han salvado de sus obsesiones para poder relativizar. Especialmente importante es el mensaje que lanza para dar visibilidad a uno de los trastornos más incapacitantes que existen según la OMS.

Iker Jiménez, sobre su entrevista a Zuhaitz Gurrutxaga: "El testimonio más brutalmente honesto de un deportista"