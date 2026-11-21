¡La casa de 'Gran Hermano VIP' está que arde! La mañana ha arrancado con un inesperado conflicto por la limpieza del baño, después de que la alcaldesa, Katrin Ortega, se levantase a las seis de la mañana para ir al servicio y se encontrase diarrea en el váter. La concursante ha explotado por este motivo y Karmele Marchante ha terminado confesando el percance escatológico que ha sufrido.
"¿Quién mierda ha cagado otra vez? No es normal cómo está el váter, todo lleno de diarrea. Eso es una enfermedad o qué", se ha quejado la alcaldesa frente a todos sus compañeros, quienes aún se encontraban en la cama. Una indignación a la que también se ha sumado Náyades:
"Me estoy meando y no puedo entrar al baño porque algún cerdo o alguna cerda ha dejado el baño patas arriba", ha dicho la concursante. Las quejas y el malestar han ido en aumento a medida que los habitantes de la casa de 'GH VIP 9' se levantaban y descubrían lo ocurrido. Momento en el que Karmele acababa confesando ser la autora de los hechos.
"Me encontraba muy mal, ha sido horrible. No he dormido nada", ha explicado Karmele Marchante a Raquel Bollo, la primera persona a la que le ha contado lo sucedido. Al escuchar a su compañera completamente rota, la alcaldesa se ha acercado a ella para tranquilizarla:
"No pasa nada. Fui al váter, no miro, me siento y me llevé una irritación que no veas, la verdad, pero no te irrites no pasa nada", han sido las palabras con las que la concursante ha intentado consolar a Karmele. "Me encontraba mal, estaba empastillada y no pude dormir nada.", ha dicho Marchante, quien a continuación se ha lamentado por no haber pensado en solucionar el problema con el agua del jacuzzi: "No se me ocurrió".
También se ha mostrado firme y decidida a ir con la verdad con delante, contándole a todos sus compañeros que había sido ella quien ensució el baño: "Cuando todo el mundo esté aquí lo voy a decir. Yo quiero decir la verdad, no voy a esconder la verdad".
Dicho y hecho. Karmele Marchante se ha acercado a varios de sus compañeros para contarles lo que le había pasado: "He sido yo, pero no tiene que ver la edad con eso, si no que me encontraba muy mal. Me encontraba muy mal por el pure, hacia dos o tres días que no iba al baño y me dieron esos ataques".
También les ha contado el motivo por el que no pudo limpiar el baño: "Fui a buscar más agua al grifo y no había y lo del jacuzzi ni se me pasó por la cabeza". Al escucharla, Carlos Corbacho ha roto en llanto al sentir que sus compañeros no habían sido empáticos con Karmele:
"Me da mucho coraje, no tenéis corazón. La pobre está mala y es una señora mayor, es que tiene sus ochenta años", ha dicho el concursante con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada. Ante lo que Karmele ha replicado: "La edad no tiene nada que ver, pesado".