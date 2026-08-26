Laura Ulldemolins advierte a Luciana sobre su novio Alexis: "Puedo hundir tu falsa relación"

Con vista a by Laura Ulldemolins 26 agosto 2026

Laura Ulldemolins, exparticipante de ‘Casados a primera vista’, carga duramente contra Luciana Tamagni y pone en duda la verdad de su relación con Alexis

Laura Ulldemolins ha estallado y ha cargado contra los que dudan de su relación. En concreto, contra Luciana Tamagni, su antigua compañera de ‘Casados a primera vista’ al dejar caer que esta le podría haber sido infiel a Borja. La influencer se ha defendido y ha lanzado una seria advertencia a Luciana sobre su novio Alexis. Poco queda de la amistad que vivieron en ‘Casados a primera vista’. Su vínculo que hicieron se ha ido deteriorando fuera hasta tal punto que Laura ha cargado contra Luciana al haber apuntado esta a que la que era su amiga le habría sido infiel a Borja con un tal Jorge, un chico de Barcelona.

“Es absolutamente todo falso”, ha señalado rotunda la creadora de contenido para a continuación indicar el paso que va a dar contra ella. “Tienes la cara y la poca vergüenza de hablar cuando tienes un historial que te cagas. Y me he callado durante mucho tiempo, pero como te has querido meter en mi relación pues me apetece meterme con la tuya”. Duras palabras de Laura contra Luciana La catalana ha tomado la decisión de ir más allá y desenmascarar a su antigua compañera de ‘Casados a primera vista’ y de lo que ella se ha enterado de la reciente relación que esta ha comenzado junto a Alexis Gardes, el francés al que conoció la de Mallorca en ‘Amor… ¡O lo que surja!’. “Yo tengo información y voy a ir dando caña. Se acabó. Estoy harta de que os metáis en nuestra vida”, ha sentenciado. Dirigiéndose directamente a la cámara, la influencer ha asegurado que puede ir contando vídeo a vídeo en su canal de Infinity ‘Con vista a by Laura Ulldemolins’ todo lo que se ha ido enterado sobre Luciana y su novio Alexis. “Dicho por gente que conozco de Barcelona porque tengo contactos. Se vienen los juegos del hambre”, ha advertido la catalana. Laura Ulldemolins no tiene intención de callarse nada y señala que ha llegado el momento de destapar a Alexis gracia a toda la información que le ha llegado del nuevo novio de Luciana. “Estoy harta de que os metáis en nuestra vida”, ha manifestado y es ella la que ahora entre en esta guerra que ha estallado entre ellas y sus parejas.

Laura Ulldemolins advierte a Luciana sobre su novio Alexis: "Puedo hundir tu falsa relación"