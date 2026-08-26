Laura Ulldemolins advierte a Luciana sobre su novio Alexis: "Puedo hundir tu falsa relación"

Laura Ulldemolins ha estallado y ha cargado contra los que dudan de su relación. En concreto, contra Luciana Tamagni, su antigua compañera de ‘Casados a primera vista’ al dejar caer que esta le podría haber sido infiel a Borja. La influencer se ha defendido y ha lanzado una seria advertencia a Luciana sobre su novio Alexis.
Poco queda de la amistad que vivieron en ‘Casados a primera vista’. Su vínculo que hicieron se ha ido deteriorando fuera hasta tal punto que Laura ha cargado contra Luciana al haber apuntado esta a que la que era su amiga le habría sido infiel a Borja con un tal Jorge, un chico de Barcelona.
“Es absolutamente todo falso”, ha señalado rotunda la creadora de contenido para a continuación indicar el paso que va a dar contra ella. “Tienes la cara y la poca vergüenza de hablar cuando tienes un historial que te cagas. Y me he callado durante mucho tiempo, pero como te has querido meter en mi relación pues me apetece meterme con la tuya”.
La catalana ha tomado la decisión de ir más allá y desenmascarar a su antigua compañera de ‘Casados a primera vista’ y de lo que ella se ha enterado de la reciente relación que esta ha comenzado junto a Alexis Gardes, el francés al que conoció la de Mallorca en ‘Amor… ¡O lo que surja!’. “Yo tengo información y voy a ir dando caña. Se acabó. Estoy harta de que os metáis en nuestra vida”, ha sentenciado.
Dirigiéndose directamente a la cámara, la influencer ha asegurado que puede ir contando vídeo a vídeo en su canal de Infinity ‘Con vista a by Laura Ulldemolins’ todo lo que se ha ido enterado sobre Luciana y su novio Alexis. “Dicho por gente que conozco de Barcelona porque tengo contactos. Se vienen los juegos del hambre”, ha advertido la catalana.
Laura Ulldemolins no tiene intención de callarse nada y señala que ha llegado el momento de destapar a Alexis gracia a toda la información que le ha llegado del nuevo novio de Luciana. “Estoy harta de que os metáis en nuestra vida”, ha manifestado y es ella la que ahora entre en esta guerra que ha estallado entre ellas y sus parejas.
La tensión entre ambas ha ido en aumento tras conocer Laura lo que Luciana ha insinuado en redes y la catalana ha calificado duramente la reciente historia que ella ha comenzado con el francés. “Puedo hundirte tu miserable, patética y falsa relación porque de verdad tiene muy poco”, ha dicho abiertamente y dejando claro que no está dispuesta a guardar silencio.
Unas palabras con las que Laura Ulldemolins promete avivar todavía más la polémica en torno a la pareja y con las que se defiende de los que cuestionan su relación con Borja. “Yo estoy muy feliz”, ha asegurado la exparticipante de ‘Casados a primera vista’ que ha estado acompañada durante el vídeo por su chico para dejar claro que está con ella en este momento y que no hay ninguna duda, ni crisis entre ellos.