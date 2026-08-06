El tarot guía las decisiones de Marijo en '¡Allá tú!': "Para algo tengo a mis Arcanos"

¡Allá tú! 06 agosto 2026

Marijo ha revelado que su estrategia para escoger los números de las cajas que va a ir abriendo durante su concurso va a estar determinada por las cartas

Le toca jugar a Marijo, lo que significa que se despide de la pegatina de veterana de ‘¡Allá tú!’. Acompañada por su pareja, Roberto, que le ha estado asesorando en sus decisiones. Aunque ella ha dejado claro desde un primer momento que iba a basarse en las cartas del tarot. "Para algo tengo a mis Arcanos", le ha dicho a Juanra Bonet. Aunque a principio las cartas no le han acompañado a Marijo, ya que las tres primeras cajas que abrió eran verdes y contenían una gran cantidad de dinero, en una conversación con el presentador dijo que haría con el dinero. Su sueño sería conseguir una sala expositiva para artistas y un ‘’viajecito’’ también.

Aunque para la decisión final ha decidido seguir el consejo de su pareja, que le ha dicho que era mejor aceptar la oferta de la banquera y quedarse los 2.500 euros antes que arriesgarse a descubrir si en su caja estaban los 50 o los 5.000 euros. Cómo conoció Marijo a su pareja En un momento del programa, la pareja ha desvelado la curiosa manera en la que se conocieron. "Aparqué el coche al lado del Ayuntamiento, pasé por la plaza, estaba ella, nos miramos, nos sonreímos, nos pusimos a hablar y a las 02:30 me marché", ha comentado Roberto, revelando así que se gustaron al verse por la calle y que estuvieron doce horas hablando hasta que se despidieron.

La pareja ha desvelado la curiosa manera en la que se conocieron