Javi Peña, de Málaga, ha comprobado que en ‘¡Allá tú!’ una mala salida no tiene por qué marcar toda la jugada. Tras un comienzo complicado, el concursante ha conseguido recuperar la ilusión, mejorar su panel y llegar al tramo final con una decisión de esas que ponen al plató entero a hacer cuentas. Y entre sus amuletos había uno que ha dejado a Juanra Bonet con una mezcla de sorpresa y diversión: una estampita del mismísimo presentador.
Eso sí, por muchas ayudas que llevara sobre la mesa, decidir cuándo dejar de jugar seguía siendo responsabilidad suya. Javi tenía ganas de arriesgar, sus compañeros tenían opiniones para todos los gustos y la banquera sabía perfectamente cuándo llamar para sembrar las dudas.
La recuperación de Javi le ha permitido recibir una oferta de 6.780 euros, pero el panel todavía tenía sus peligros. Uno de sus compañeros lo ha definido como un "panel tramposo": había mejorado mucho, aunque perder el premio más alto podía hacer caer la siguiente propuesta de la banquera.
El malagueño ha escuchado los consejos y ha imaginado qué le diría su padre si estuviera allí: "Me cogía de la oreja, me sacaba por allí y decía: vámonos ya". Pero ni siquiera esa escena le ha quitado las ganas de seguir probando suerte.
"Me estás viendo y me vas a matar. Pero voy a jugar", ha anunciado. La siguiente apertura le ha dado motivos para celebrar y Juanra ha aprovechado para interesarse por los objetos que lo acompañaban.
Javi había llevado estampitas religiosas, pequeños recuerdos de Egipto que le había traído su pareja y una concha del Camino de Santiago. Pero la gran sorpresa estaba reservada para el final: una estampita de "San Juanra", con oración incluida.
El presentador no ha podido resistirse a leer el texto, que pedía un panel cargado de premios, ofertas generosas y protección frente a las cajas equivocadas. Entre sus deseos figuraba uno especialmente apropiado para el concurso: "Líbrame de la caja equivocada, que la negra venga cargada".
La oración terminaba con un "confío en ti, amén", mientras en el plató se desvelaba el origen de aquella ocurrencia: los alumnos de uno de los compañeros habían preparado las estampitas para repartirlas entre los concursantes.
Con semejante despliegue, Javi estaba listo para continuar. Aunque la siguiente parte de la jugada iba a demostrar que los amuletos no evitan todos los sobresaltos.
La apertura de la caja de Ulises ha cortado la celebración: los 75.000. "Me ha matado", ha reaccionado Javi, consciente del daño que acababa de sufrir su panel. La banquera no ha tardado en llamar y, además de recordarle que quizá tendría que haber escuchado a su padre, ha rebajado su propuesta a 3.990 euros.
Aceptar suponía asegurar ese dinero. Rechazarlo obligaba a abrir otras dos cajas. Javi ha vuelto a consultar con sus compañeros y ha decidido confiar en que la caja negra escondiera una cantidad que le ayudara a mejorar sus opciones. "Yo voy a jugar", ha resuelto.
Esta vez, el riesgo le ha permitido recuperarse. Tras las dos aperturas, se ha descubierto que la caja negra contenía 19.999 euros. La alegría ha regresado al plató y el concursante ha llegado a las tres últimas cajas con una nueva oferta sobre la mesa.
La banquera le ha ofrecido 8.228 euros, una cantidad con la que, según le ha trasladado Juanra, podría irse a Cádiz con su familia. Javi ha preguntado qué sucedería si continuaba: tendría que abrir una caja más y recibiría otra llamada, que podía incluir una oferta económica o un cambio de caja.
Ahí ha comenzado el debate. Algunos compañeros lo animaban a jugar; otros le aconsejaban plantarse. El concursante seguía teniendo ganas de abrir, pero también empezaba a pensar en todo lo que podía hacer con el dinero que ya tenía a su alcance.
Finalmente, ha decidido dar por terminada la aventura: "Es verdad que me puedo ir a Cádiz. Puedo pegar una comilona hoy. Y lo puedo disfrutar. Hemos empezado muy mal y al final no me voy tan mal. Me lo quedo".
Javi se ha plantado con 8.228 euros, aunque todavía quedaba comprobar qué habría sucedido de haber continuado. Siguiendo el orden que tenía previsto, habría abierto la caja de Ginés y se habría quedado con dos cantidades: 12.500 y 15.000 euros.
El último descubrimiento ha puesto cifra a lo que guardaba su propia caja durante toda la jugada: 15.000 euros. Podría haberse llevado más, pero el malagueño ya había elegido asegurar un premio con el que disfrutar en familia después de una partida que había comenzado cuesta arriba.