¡Allá tú! 07 octubre 2026

El concursante de Málaga consigue darle la vuelta a una jugada que había empezado muy mal, pero una oferta de la banquera pone a prueba sus ganas de seguir abriendo cajas.

Javi Peña, de Málaga, ha comprobado que en ‘¡Allá tú!’ una mala salida no tiene por qué marcar toda la jugada. Tras un comienzo complicado, el concursante ha conseguido recuperar la ilusión, mejorar su panel y llegar al tramo final con una decisión de esas que ponen al plató entero a hacer cuentas. Y entre sus amuletos había uno que ha dejado a Juanra Bonet con una mezcla de sorpresa y diversión: una estampita del mismísimo presentador. Eso sí, por muchas ayudas que llevara sobre la mesa, decidir cuándo dejar de jugar seguía siendo responsabilidad suya. Javi tenía ganas de arriesgar, sus compañeros tenían opiniones para todos los gustos y la banquera sabía perfectamente cuándo llamar para sembrar las dudas. Una oferta de 6.780 euros y un recuerdo para su padre La recuperación de Javi le ha permitido recibir una oferta de 6.780 euros, pero el panel todavía tenía sus peligros. Uno de sus compañeros lo ha definido como un "panel tramposo": había mejorado mucho, aunque perder el premio más alto podía hacer caer la siguiente propuesta de la banquera.

El malagueño ha escuchado los consejos y ha imaginado qué le diría su padre si estuviera allí: "Me cogía de la oreja, me sacaba por allí y decía: vámonos ya". Pero ni siquiera esa escena le ha quitado las ganas de seguir probando suerte. "Me estás viendo y me vas a matar. Pero voy a jugar", ha anunciado. La siguiente apertura le ha dado motivos para celebrar y Juanra ha aprovechado para interesarse por los objetos que lo acompañaban. La estampita de "San Juanra" que sorprende al presentador Javi había llevado estampitas religiosas, pequeños recuerdos de Egipto que le había traído su pareja y una concha del Camino de Santiago. Pero la gran sorpresa estaba reservada para el final: una estampita de "San Juanra", con oración incluida. El presentador no ha podido resistirse a leer el texto, que pedía un panel cargado de premios, ofertas generosas y protección frente a las cajas equivocadas. Entre sus deseos figuraba uno especialmente apropiado para el concurso: "Líbrame de la caja equivocada, que la negra venga cargada". La oración terminaba con un "confío en ti, amén", mientras en el plató se desvelaba el origen de aquella ocurrencia: los alumnos de uno de los compañeros habían preparado las estampitas para repartirlas entre los concursantes. Con semejante despliegue, Javi estaba listo para continuar. Aunque la siguiente parte de la jugada iba a demostrar que los amuletos no evitan todos los sobresaltos.

La estampita de 'San Juanra' trajo suerte en un panel que no había comenzado nada bien.