¡Allá tú! 06 octubre 2026

El concursante sigue la lista de su particular pitonisa y escucha a sus compañeros antes de tomar una decisión que da paso a un vuelco en su jugada.

Fran, de Almería, llevaba apenas siete programas en '¡Allá tú!' y ya había sorprendido a sus compañeros contando que tenía marido y mujer. Esta vez, acompañado por su esposa, le tocaba enfrentarse a las cajas y comprobar hasta dónde podía llegar siguiendo las indicaciones de la tía Mercedes, su particular pitonisa. La lista estaba dando tan buenos resultados que ni Juanra Bonet podía disimular su asombro: "¿Pero qué es esto?". El concursante tampoco terminaba de creerse lo que estaba viendo. "Creo que esto es un sueño", reconocía ante un panel que conservaba los tres grandes premios. Sin embargo, una cosa era contemplar todas esas posibilidades y otra renunciar a una oferta de casi 20.000 euros para seguir jugando. Una lista de la tía Mercedes y una clase de adivinación para Juanra La confianza de Fran en los números de la tía Mercedes no impedía que Pilar, de Ávila, quisiera aportar sus propias predicciones. Antes de abrir su caja, la concursante proponía una pequeña demostración con sus varillas y elegía a un aprendiz muy especial: el propio Juanra.

El presentador debía preguntar si el contenido de la caja era verde, aunque su estreno requería alguna corrección. "¡Oh, varillas del destino!", invocaba, entre las indicaciones de Pilar. Finalmente, daban por buena una respuesta afirmativa. Fran prefería mantener el orden de su lista y abrir aquella caja. El resultado confirmaba la predicción y la buena marcha de una jugada que provocaba una oferta de 9.790 euros. Una cantidad que al concursante le costaba dejar pasar: "Me duele mucho porque es que este dinero me hace un montón". Aun así, decidía abrir otras tres. Un panel que parecía un sueño y una oferta de 19.240 euros Entre caja y caja también había tiempo para acordarse de los suyos. Fran mandaba un beso a su familia y buscaba una fotografía de sus abuelos, a quienes quería tener presentes. Su esposa recordaba, además, cómo se habían conocido en el instituto: al principio no se soportaban, pero acabaron convirtiéndose en marido y mujer. Las siguientes aperturas disparaban la emoción del concursante. La lista de la tía Mercedes seguía funcionando y el panel dejaba a Fran ante una oportunidad que sus compañeros le animaban a aprovechar. La nueva llamada de la banquera ponía una cifra concreta sobre la mesa: 19.240 euros. El dilema estaba servido. "Si no juegas con ese panel, ¿cuál juegas?", le insistían desde las gradas.

Un cheque de 19.240 euros que terminó en la trituradora.