Durante toda la partida transmitió cercanía, espontaneidad y mucho sentido del humor. Incluso reconoció entre risas que estaba viviendo el concurso con una intensidad difícil de controlar. "Estoy muy loca", llegó a decir en pleno desarrollo del programa , consciente de los nervios que estaba soportando mientras las cantidades iban desapareciendo del panel.

Erika aterrizó en el concurso de Telecinco acompañada por su hija y con un objetivo muy concreto. Trabajadora autónoma y frutera de profesión, explicó que el dinero le permitiría acercarse a un sueño que llevaba tiempo persiguiendo: poder jubilarse antes para disfrutar más de su familia .

La concursante de Valladolid aceptó la oferta de la banca cuando todavía quedaban importantes cantidades sobre el tablero . Lo hizo convencida de que estaba actuando con cabeza y siguiendo los consejos de quienes más confiaban en ella. Sin embargo, la emoción llegó después, cuando el programa desveló que el premio de 150.000 euros había permanecido todo el tiempo dentro de su propia caja .

Hay derrotas que saben a victoria y victorias que dejan un inevitable sabor amargo. Eso fue precisamente lo que vivió Erika durante su paso por '¡Allá tú!' , donde tomó una decisión que parecía la más prudente en aquel momento, pero que terminó convirtiéndose en uno de esos instantes que cualquier espectador recuerda durante mucho tiempo.

El dilema que cambió por completo la partida

Con los 150.000 y los 75.000 euros todavía en juego, la banca puso sobre la mesa una oferta de 14.399 euros. La cifra no terminaba de convencer a Erika, que incluso reconoció que esperaba algo mayor teniendo en cuenta las cantidades que seguían vivas.

"Me hubiera gustado un poco más", confesó antes de explicar que, aunque soñaba con llevarse el gran premio, también era plenamente consciente del esfuerzo que supone ganar una cantidad así fuera del plató.

"A mí, gracias a Dios, me va bien trabajando, pero valoro muchísimo el dinero. Esto no me jubila, pero vale mucho", reflexionó ante el presentador y el público mientras trataba de decidir qué camino tomar.

La decisión no dependía únicamente de ella. Su hija fue una de las primeras en pedirle que aceptara el dinero: "Me lo quedaba, mamá".

El presentador también consideró que la propuesta era razonable para el estado del panel, insistiendo en que una mala ronda podía hacer desaparecer las cantidades más altas y reducir considerablemente cualquier oferta posterior.

Tras escuchar las distintas opiniones, Erika terminó inclinándose por la prudencia. "Es mucho dinero. A mí me viene muy bien... Me lo quedo", anunció finalmente antes de pulsar el botón que cerraba definitivamente su concurso.

La reconstrucción de la partida cambió por completo la historia

Como es habitual en '¡Allá tú!', el concurso recreó qué habría ocurrido si Erika hubiera rechazado la oferta de la banca.

La simulación comenzó dándole la razón. Las cajas que aseguró que habría abierto eliminaron cantidades bajas e incluso mantuvieron intactos los 150.000 euros, lo que habría provocado que la siguiente oferta ascendiera hasta los 45.399 euros.

Pero la reconstrucción todavía guardaba más sorpresas. Erika siguió acertando con sus elecciones hipotéticas y el programa desveló que la banca habría elevado de nuevo su propuesta, esta vez hasta rozar los 90.000 euros.

A esas alturas, la concursante ya no podía ocultar la mezcla de ilusión y resignación mientras comprobaba que el premio máximo seguía resistiendo.

Su caja era la buena

La tensión alcanzó su punto culminante cuando únicamente quedaban dos posibilidades dentro de su caja: un simple borrador o los 150.000 euros. Antes incluso de conocer el resultado, Erika parecía convencida de lo que iba a ocurrir.

"Venía por los 150.000. Yo sé que eran para mí", aseguró con total convencimiento mientras esperaba el desenlace definitivo. Segundos después llegó la confirmación que nadie quería escuchar.

El presentador abrió su caja y descubrió que, efectivamente, contenía los 150.000 euros, el mayor premio del programa.

"¡Eran para mí!", exclamó llevándose las manos a la cabeza, incapaz de ocultar la mezcla de incredulidad, frustración y emoción que recorría el plató.

Pese a todo, el presentador quiso poner en valor la decisión que había tomado minutos antes. Le recordó que había actuado con sensatez y que nadie podía garantizar cuál habría sido el desenlace si realmente hubiera seguido jugando, ya que cualquier decisión distinta habría cambiado completamente el desarrollo de la partida.

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