¡Allá tú! 11 agosto 2026

Javi ha decidido plantarse con los 3.535 euros que le ofrecía la banquera por temor a que en su caja estuvieran las palas de la playa: su llamativa reacción

Tras 55 programas, llega por fin el turno de Javi para jugar en ‘¡Allá tú!’. Desde el principio de su estancia hasta hoy, siempre ha contado su pasión por los trenes. De hecho, le ha llevado a opositar para trabajar en una compañía ferroviaria, y es por eso que no ha sorprendido que haya escogido como ayudante un amigo al que conoció en una estación de Getafe.

Javi y David cuentan la curiosa manera en la que se conocieron: "En una estación en medio de la nada"

Su programa ha sido de lo más completo, desde el principio cargado de risas con la llegada del ‘piropófono’, un nuevo invento creado por David para transformar las amenazas de la banquera por piropos. El panel final de Javi Pese a que ha contado con la ayuda de David, Javi ha comentado desde el inicio del programa que no iba a seguir ninguna estrategia y que iría siguiendo su intuición en todo momento. Pero llegando a la recta final de su panel se enfrentaría a la decisión más complicada. Con todavía 25.000 euros en juego, pero también muchas cajas rojas, Javi recibiría una oferta de 3.535 euros.