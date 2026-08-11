Tras 55 programas, llega por fin el turno de Javi para jugar en ‘¡Allá tú!’. Desde el principio de su estancia hasta hoy, siempre ha contado su pasión por los trenes. De hecho, le ha llevado a opositar para trabajar en una compañía ferroviaria, y es por eso que no ha sorprendido que haya escogido como ayudante un amigo al que conoció en una estación de Getafe.
Su programa ha sido de lo más completo, desde el principio cargado de risas con la llegada del ‘piropófono’, un nuevo invento creado por David para transformar las amenazas de la banquera por piropos.
Pese a que ha contado con la ayuda de David, Javi ha comentado desde el inicio del programa que no iba a seguir ninguna estrategia y que iría siguiendo su intuición en todo momento. Pero llegando a la recta final de su panel se enfrentaría a la decisión más complicada. Con todavía 25.000 euros en juego, pero también muchas cajas rojas, Javi recibiría una oferta de 3.535 euros.
Javi pidió ayuda y opinión a sus compañeros, los cuales le invitaban a jugar, pero Javi aún así pareció tenerlo claro. Esa cantidad le ayudaba mucho para el viaje que quiere hacer, y es una persona que no arriesga demasiado, por lo que decidió plantarse y aceptar la oferta de la banquera.
Tras tomar su decisión final, ha descubierto que en su caja estaban los 25.000 euros, la cifra más alta de las que quedaban en el panel. ‘’No pasa nada’’, pese a ello, Javi se mostró feliz y orgulloso de su decisión.