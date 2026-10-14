Carlos, de Lugo, ha vivido una de esas jugadas de '¡Allá tú!' en las que uno no se cree lo que ve en el panel. Los tres premios más altos seguían intactos, pero también resistían las tres peores cajas. Una combinación que invitaba a seguir jugando y que, al mismo tiempo, podía convertir cualquier apertura en un disgusto.
Con ese panorama, la banquera puso sobre la mesa 9.510 euros. Una cantidad como para pensárselo, aunque las posibilidades de conseguir un premio mayor hicieron que Carlos pidiera consejo antes de decidir.
Jacobo repasó las cantidades que quedaban y Rafa recordó las dos caras del concurso: un panel así era para firmarlo, pero ya habían visto otras jugadas en las que los mejores premios desaparecían en un momento. Carlos escuchó a sus compañeros y acabó inclinándose por continuar. La oferta terminó en la trituradora.
La siguiente ronda mantuvo las esperanzas del concursante. La caja negra contenía 5.555 euros, por lo que los tres premios más altos continuaban a salvo. Las siguientes aperturas tampoco acabaron con ellos y Juanra Bonet resumió el panorama: "Este panel es el soñado por todos".
Cada caja que se abría aumentaba la expectación ante la próxima llamada. Carlos estaba cada vez más cerca del final y conservaba las cantidades que cualquier concursante querría tener delante.
La banquera volvió a llamar y elevó su propuesta hasta los 17.310 euros. Esta vez, la decisión pesaba más. Carlos había llegado al programa sin dinero y podía marcharse con una cantidad considerable después de solo tres programas. Pero aquellos tres grandes premios seguían tentándole.
Antes de responder, Carlos quiso escuchar a su pareja, Marcel. Ambos habían comentado lo difícil que resultaba entender que alguien triturase tanto dinero. Ahora, con ese panel delante, la duda se entendía mucho mejor.
Marcel le dejó claro que podía elegir con tranquilidad: "Si decides seguir y no te llevas nada, nos vamos con todo el amor que nos tenemos". Y añadió que, si prefería aceptar la oferta, se marcharían igual de felices: "Lo que tú quieras".
Carlos tomó entonces su decisión. Se llevaba una experiencia "brutal" y el cariño de sus compañeros, pero también quería asegurar el premio: "A mayores me voy a llevar los 17.000. Yo me planto aquí".
Con los 17.310 euros ya asegurados, llegó el momento de comprobar qué habría ocurrido si hubiera continuado. Las cajas que Carlos habría elegido mantuvieron abiertas las opciones de un gran premio y la banquera añadió una última dosis de tensión: en una ronda posterior, su oferta habría alcanzado los 60.000 euros. Una oferta que hubiera sido muy difícil rechazar. Pero, manteniendo un poco más la ficcion de la jugada, la Carlos que siempre tuvo entre sus manos tenia unos guantes de moto.
Carlos mantuvo su satisfacción: "Me voy muy feliz". Había preferido asegurar una cantidad que le permitía cerrar su paso por '¡Allá tú!' con una buena noticia, después de enfrentarse a un panel tan difícil de abandonar.