¡Allá tú! 14 octubre 2026

Con los tres premios más altos todavía en juego, el concursante debe elegir entre seguir abriendo cajas o asegurar el dinero de la banquera. La respuesta de Marcel, su pareja, le ayuda a tomar una decisión.

Carlos, de Lugo, ha vivido una de esas jugadas de '¡Allá tú!' en las que uno no se cree lo que ve en el panel. Los tres premios más altos seguían intactos, pero también resistían las tres peores cajas. Una combinación que invitaba a seguir jugando y que, al mismo tiempo, podía convertir cualquier apertura en un disgusto. Con ese panorama, la banquera puso sobre la mesa 9.510 euros. Una cantidad como para pensárselo, aunque las posibilidades de conseguir un premio mayor hicieron que Carlos pidiera consejo antes de decidir. Jacobo repasó las cantidades que quedaban y Rafa recordó las dos caras del concurso: un panel así era para firmarlo, pero ya habían visto otras jugadas en las que los mejores premios desaparecían en un momento. Carlos escuchó a sus compañeros y acabó inclinándose por continuar. La oferta terminó en la trituradora.

Los tres grandes premios resisten y la oferta sube La siguiente ronda mantuvo las esperanzas del concursante. La caja negra contenía 5.555 euros, por lo que los tres premios más altos continuaban a salvo. Las siguientes aperturas tampoco acabaron con ellos y Juanra Bonet resumió el panorama: "Este panel es el soñado por todos". Cada caja que se abría aumentaba la expectación ante la próxima llamada. Carlos estaba cada vez más cerca del final y conservaba las cantidades que cualquier concursante querría tener delante. La banquera volvió a llamar y elevó su propuesta hasta los 17.310 euros. Esta vez, la decisión pesaba más. Carlos había llegado al programa sin dinero y podía marcharse con una cantidad considerable después de solo tres programas. Pero aquellos tres grandes premios seguían tentándole. El apoyo de su pareja: "Nos vamos con todo el amor que nos tenemos" Antes de responder, Carlos quiso escuchar a su pareja, Marcel. Ambos habían comentado lo difícil que resultaba entender que alguien triturase tanto dinero. Ahora, con ese panel delante, la duda se entendía mucho mejor. Marcel le dejó claro que podía elegir con tranquilidad: "Si decides seguir y no te llevas nada, nos vamos con todo el amor que nos tenemos". Y añadió que, si prefería aceptar la oferta, se marcharían igual de felices: "Lo que tú quieras".

Un panel cargado de premios frente a una tentadora oferta de la banquera.