¡Allá tú! 09 octubre 2026

La concursante de Escalona comparte su jugada con su madre, canta un tema de Malú y decide asegurar una oferta pese a conservar tres grandes premios en el panel.

Tras siete programas, a Carla, de Escalona (Toledo), le ha llegado el momento de enfrentarse a las cajas de '¡Allá tú!'. Y para acompañarla ha elegido a la persona más importante de su vida: su madre, Yolanda. Con ella ha compartido una jugada con premios suficientes para seguir soñando, aunque la joven tenía bastante claro cuánto dinero le bastaba para marcharse contenta. Antes de tomar la decisión, Carla también ha tenido tiempo de mostrar su voz, contar su pasión por las carreras y recibir los consejos de sus compañeros. Pero cuando la banquera ha puesto una oferta de cinco cifras sobre la mesa, las posibilidades del panel han pasado a un segundo plano. Carla canta a Malú y cuenta su pasión por el motociclismo Los compañeros no han dejado de animarla a cantar. Incluso la banquera se ha sumado a la petición, aunque con una advertencia transmitida por Juanra Bonet: hacerlo no iba a mejorar la oferta. Carla se ha atrevido con un fragmento de 'Ángel caído', de Malú, y ha recibido los aplausos del plató.

La propuesta económica que ha llegado después era de 5.555 euros, con los premios de 75.000, 50.000 y 25.000 euros todavía en juego. También quedaban otras cantidades superiores a la oferta y la incógnita de la caja negra. La concursante ha decidido triturar y seguir abriendo. Entre caja y caja, ha explicado que sigue el motociclismo desde que tenía dos o tres años. Una afición que se lleva incluso de vacaciones: mientras sus amigas descansan, ella madruga para ver las carreras y sube el volumen del televisor para no perderse nada. Eso sí, disfrutar del mundo del motor no significa que le guste ponerse al manillar: "Mi coche, ya. No pidamos más". Una oferta de 10.160 euros que cumple su objetivo La siguiente propuesta ha cambiado la jugada: 10.160 euros. Todavía quedaban tres grandes premios, pero rechazar el dinero implicaba abrir otras tres cajas. Y Carla era consciente de que una mala ronda podía dar un vuelco al panel. "Son 10.000 pavos", ha señalado antes de reconocer que no tenía una sensación especialmente fuerte sobre su caja. Ha pedido consejo a Rafa, que habría continuado una ronda más por las cantidades que seguían disponibles. Después ha buscado ayuda en su madre, sin obtener una respuesta que resolviese sus dudas.

Carla comienza a dudar cuando recibe la oferta de más de 10.000 euros de la banquera.