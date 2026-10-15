Carla, de Cáceres, lleva el riesgo hasta el final en 'Allá tú': "Una piedra pómez o 5.000 euros"

¡Allá tú! 15 octubre 2026

Lo que empezó muy romántico y con mucha fuerza se ha ido desinflando a base de decisiones y de un panel cada vez más complicado para Carla en '¡Allá tú!'

Carla, de Cáceres, ha jugado hasta el final y se ha arriesgado hasta el último momento en ‘¡Allá tú!'. La joven de 24 años que ha llegado junto a su chico ha dado una lección de amor y valentía. No solo él le ha regalado un ramo de rosas en directo, sino que han mostrado total sintonía a la hora de abrir cajas y tomar decisiones. Después de protagonizar una escena de película con su novio y de demostrar que es una persona arriesgada y que por eso ha montado su propio negocio, Carla se ha enfrentado a un importante dilema: había opciones a premios muy altos, pero también las peores cajas no se habían abierto. ¿Seguir o no jugando? La banquera ha tratado de disuadirla, pero ella ha triturado la oferta y ha seguido adelante.

Jugada a jugada se ha encontrado con que muchas de las oportunidades le han ido desapareciendo, pero ver el panel y ver que aún había opciones le ha hecho querer descubrir qué podía depararle el destino. Así es como Carla ha llegado a la final con una gran disyuntiva. Una decisión muy arriesgada El panorama que se le ha quedado a la pareja invitaba a no seguir o pensárselo dos veces. “Tienes dos rojas muy bajas, pero eres una valiente”, son las palabras con las que le animaban y Carla volvía a creer en que su final feliz podía ser posible. “Te puedes ir sin nada, a cero”, le han advertido y Juanra Bonet le ha ofrecido 1.550 euros para que recapacitase. “Última jugada, una única caja. ¿Cuál será?”, ha dicho el presentador antes de abrir la caja que les borraba la ilusión de los 5.000 euros para quedarse con el chasco de diez céntimos y piedra pómez como sus únicas opciones.

Las opciones tan dispares que le han quedado a Carla tras abrir varias cajas

El novio resignado ha dicho “ya está”, pero una llamada más de la banquera ha dado una nueva propuesta. “¿Quieres escuchar una oferta entre los diez céntimos y piedra pómez o jugar a las comunidades?” Ante esa decisión, Carla lo ha tenido claro: “Jugar a las comunidades”, ha dicho llevándose tras esto un gran aplauso. El juego de las comunidades ha terminado por truncar su suerte El juego de las comunidades ha dado nuevas esperanzas para la pareja. Con dos oportunidades, Juanra Bonet ha explicado que en el primer intento podía ganar 10.000 euros y en el segundo 3.000. Con las cantidades sobre la mesa y las normas explicadas solo faltaba en este intento tener más acierto. “Solo tienes que adivinar detrás de cada comunidad o ciudad autónoma dónde están escondidos estos 10.000 euros”, ha recalcado Juanra Bonet y la apuesta de Celia ha sido el País Vasco. No ha tenido suerte con su elección y ha podido resarcirse una segunda vez con menos opciones a escoger. “Ahora es entre cuatro, menos dinero, pero un poquito más fácil acertar”, le ha orientado para este intento por 3.000 euros.

Carla ha terminado jugando al juego de las comunidades después de haber perdido los mejores premios