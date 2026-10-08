¡Allá tú! 08 octubre 2026

El concursante llega a las tres últimas cajas con sus números favoritos y una intuición muy clara, pero decide asegurar el dinero junto a su mujer embarazada

Busi, de Girona, ha vivido una jugada de esas en las que las cifras del panel no lo explican todo. Acompañado de su mujer y con su hija Estel a punto de nacer, el concursante de '¡Allá tú!' ha combinado intuición, números con un significado muy especial y muchas conversaciones con la futura mamá. Porque una cosa es decidir desde el sofá de casa y otra muy distinta tener miles de euros sobre la mesa. Antes de afrontar las últimas ofertas de la banquera, Busi ha querido compartir la historia que había detrás de sus amuletos y de su llegada al concurso. Un testimonio que ha emocionado a sus compañeros y que ha dado un sentido muy especial a su paso por el programa. Busi comparte la pérdida que sufrió la pareja El concursante ha explicado que la estrella que llevaba consigo estaba relacionada con su deseo de ser padre. Ahora esperan a Estel, pero antes tuvieron que afrontar la pérdida de otro bebé: durante aquel embarazo detectaron malformaciones y lo interrumpieron a las 19 semanas.

"Fue superdifícil", ha recordado Busi, que ha querido aprovechar el momento para dar visibilidad a la muerte gestacional, una experiencia de la que, según ha señalado, apenas se habla. También ha agradecido la atención que recibieron en el Hospital de Girona. Psicólogas, médicos y enfermeros les acompañaron durante aquel proceso, y el concursante ha tenido palabras de reconocimiento para todos ellos. Su relato ha encontrado respuesta entre sus compañeros. Ginés ha confesado que le había tocado de cerca y ha deseado a la pareja una feliz paternidad. Entre aplausos y muestras de cariño, tocaba seguir abriendo cajas. Una cosa es jugar desde casa y otra tener el dinero delante Con un panel que todavía ofrecía buenas posibilidades, Busi ha rechazado una oferta de 8.170 euros. Rafa y Sole le animaban a continuar: quedaban varios premios superiores y había motivos para intentar mejorar la propuesta. Pero, a medida que avanzaba la jugada, las decisiones empezaban a pesar. El propio concursante ha reconocido que él y su mujer estaban reaccionando justo al contrario de lo que imaginaban en casa: quien antes defendía arriesgar ahora veía más razones para asegurar el dinero. "Esto es mucho, mucho, mucho dinero", ha admitido. Aun así, la idea de que aquella experiencia solo se vive una vez le ha empujado a seguir: "Venga, va, me la juego una más".

La pareja ha decidido plantarse tras la oferta de 27.772 euros de la banquera.