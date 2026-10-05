Lo de Damián, de Jaén, en '¡Allá tú!' ha sido llegar y salir a jugar. En su primer día, el enfermero se ha encontrado frente a Juanra Bonet, con una boda en el horizonte y una banquera dispuesta a ponerle las cosas difíciles. Aunque esta vez, entre llamada y llamada, también le ha dado la oportunidad de mejorar una oferta sin abrir ninguna caja. Para conseguirlo, tenía que demostrar su puntería.
El concursante había explicado que jugaba al hockey y la banquera ha tomado buena nota. Con el panel tocado y una oferta de 3.100 euros sobre la mesa, ha llegado una propuesta que ha cambiado por un momento la dinámica del concurso: coger el stick y tratar de marcar.
Las condiciones estaban claras: tres lanzamientos y 1.000 euros más por cada acierto. Si Damián conseguía meter los tres discos en la portería, podía añadir 3.000 euros a la cantidad que le habían ofrecido. Eso sí, la banquera no estaba dispuesta a concederle un lanzamiento de prueba.
"No hay intentos", ha sido la respuesta a la petición de practicar antes de empezar. Con la portería colocada fuera del círculo blanco del plató, tocaba comprobar si el concursante era capaz de aprovechar aquella oportunidad.
Damián ha conseguido sumar un acierto y elevar la oferta hasta los 4.100 euros. "Ya te he dicho que jugaba", ha comentado tras demostrar su habilidad. Pero todavía le gustaban las cajas y, animado por sus compañeros, ha decidido continuar.
Entre apertura y apertura, también ha contado cómo terminó apuntándose al programa. Lo veía de pequeño y, al volver a verlo con su familia, le lanzaron un desafío: no se atrevía a participar. "Pues sí que me atrevo", respondió. Lo que quizá no esperaba era ponerse a jugar nada más llegar.
Las siguientes cajas han complicado el panorama y Damián ha tenido que valorar cuánto estaba dispuesto a arriesgar. La banquera le ha ofrecido 5.360 euros, una cantidad que ha generado dudas entre sus compañeros precisamente por resultar tentadora para el panel que tenía delante.
Rafa ha señalado que una oferta tan alta podía hacer pensar que había dinero en su caja, aunque también le ha recordado el peligro de seguir. "Te la juegas mucho", le ha advertido. Otra compañera lo tenía más claro: "Yo no seguiría".
Además, estaba la boda. El dinero podía ayudar con los preparativos y el concursante ha terminado dando prioridad a llevarse una cantidad segura. "Me lo voy a quedar. Me planto", ha anunciado. Damián se quedaba con los 5.360 euros en su estreno en el concurso.
La decisión estaba tomada, pero faltaba comprobar qué habría ocurrido de continuar. Y las primeras aperturas han dejado un momento incómodo: la siguiente oferta habría superado los 11.000 euros, más del doble de lo que había aceptado.
Sin embargo, la alegría habría durado poco. Al seguir abriendo las cajas que Damián habría elegido, la jugada ha empeorado y la oferta habría caído en picado. El desenlace ha terminado despejando cualquier duda: las dos últimas opciones eran un euro y el juego de hockey.
En la caja de Damián había un euro. Su decisión de plantarse le había permitido cambiar ese desenlace por 5.360 euros para sus planes de boda. "Pues bien plantado. Enhorabuena, pareja", ha celebrado Juanra Bonet. Después del susto de aquella oferta hipotética, el enfermero podía marcharse con la tranquilidad de haber elegido bien.