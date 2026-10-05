¡Allá tú! 05 octubre 2026

El enfermero debuta como concursante con una prueba de puntería y una oferta que le hace pensar en su boda. Pero las cajas todavía guardan unas cuantas sorpresas.

Lo de Damián, de Jaén, en '¡Allá tú!' ha sido llegar y salir a jugar. En su primer día, el enfermero se ha encontrado frente a Juanra Bonet, con una boda en el horizonte y una banquera dispuesta a ponerle las cosas difíciles. Aunque esta vez, entre llamada y llamada, también le ha dado la oportunidad de mejorar una oferta sin abrir ninguna caja. Para conseguirlo, tenía que demostrar su puntería. El concursante había explicado que jugaba al hockey y la banquera ha tomado buena nota. Con el panel tocado y una oferta de 3.100 euros sobre la mesa, ha llegado una propuesta que ha cambiado por un momento la dinámica del concurso: coger el stick y tratar de marcar. Un reto de hockey para subir la oferta de la banquera Las condiciones estaban claras: tres lanzamientos y 1.000 euros más por cada acierto. Si Damián conseguía meter los tres discos en la portería, podía añadir 3.000 euros a la cantidad que le habían ofrecido. Eso sí, la banquera no estaba dispuesta a concederle un lanzamiento de prueba.

"No hay intentos", ha sido la respuesta a la petición de practicar antes de empezar. Con la portería colocada fuera del círculo blanco del plató, tocaba comprobar si el concursante era capaz de aprovechar aquella oportunidad. Damián ha conseguido sumar un acierto y elevar la oferta hasta los 4.100 euros. "Ya te he dicho que jugaba", ha comentado tras demostrar su habilidad. Pero todavía le gustaban las cajas y, animado por sus compañeros, ha decidido continuar. Entre apertura y apertura, también ha contado cómo terminó apuntándose al programa. Lo veía de pequeño y, al volver a verlo con su familia, le lanzaron un desafío: no se atrevía a participar. "Pues sí que me atrevo", respondió. Lo que quizá no esperaba era ponerse a jugar nada más llegar. Una oferta de 5.360 euros y una boda en la que pensar Las siguientes cajas han complicado el panorama y Damián ha tenido que valorar cuánto estaba dispuesto a arriesgar. La banquera le ha ofrecido 5.360 euros, una cantidad que ha generado dudas entre sus compañeros precisamente por resultar tentadora para el panel que tenía delante. Rafa ha señalado que una oferta tan alta podía hacer pensar que había dinero en su caja, aunque también le ha recordado el peligro de seguir. "Te la juegas mucho", le ha advertido. Otra compañera lo tenía más claro: "Yo no seguiría". Además, estaba la boda. El dinero podía ayudar con los preparativos y el concursante ha terminado dando prioridad a llevarse una cantidad segura. "Me lo voy a quedar. Me planto", ha anunciado. Damián se quedaba con los 5.360 euros en su estreno en el concurso.

Damián jugando al hockey para cambiar su suerte en '¡Allá tú!'.