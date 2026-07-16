A ‘¡Allá tú!’ llega Celtia, de Galicia, que con los pies en la tierra tiene los sueños bien claros: construir una casa cerca de la granja familiar en Toques, A Coruña, y demostrar que una profesora de primaria de 29 años puede plantarle cara a la suerte.
Desde el primer momento, la concursante gallega se ganó al público con su personalidad alegre, su amor por el canto y la conexión con su padre, José Antonio, que fue uno de los pilares fundamentales durante el concurso.
El desenlace del programa resume toda la aventura de la gallega. El panel final, no era el mejor, pero existía la posibilidad de abandonar la experiencia con un premio de 2.500 euros. Tras deshacerse de la caja de 750 euros, tan solo le quedaban dos opciones a Celtia, abandonar con 2.500 euros o 1 euro. Para hacer más tenso el momento, la banquera propuso tres opciones: mantener su caja, cambiarla por otra o jugar a las comunidades autónomas.
Celtia tuvo que pensar mucho la decisión, escuchó las opiniones de sus compañeros y finalmente eligió la opción más arriesgada, cambiar de caja. Que podía contener o 2.500 euros o 1 euro.
‘’Creo que me voy a ir con un euro’’, decía Celtia momentos antes de conocer su premio. Al abrir la caja, el plató quedó en completo silencio en cuanto Juanra Bonet abría la caja de Celtia y descubría que en su interior solo había 1 euro. La decepción fue enorme, pero Celtia lo encajó con la misma entereza con la que había jugado todo el programa. El presentador la despidió entre aplausos, elogiando su valentía y su actitud durante toda la tarde.