¡Allá tú! 16 julio 2026

La concursante gallega Celtia no ha tenido muy buena suerte durante su concurso en '¡Allá tú!, pero ha dado mucha emoción al momento final del programa

A ‘¡Allá tú!’ llega Celtia, de Galicia, que con los pies en la tierra tiene los sueños bien claros: construir una casa cerca de la granja familiar en Toques, A Coruña, y demostrar que una profesora de primaria de 29 años puede plantarle cara a la suerte.

Desde el primer momento, la concursante gallega se ganó al público con su personalidad alegre, su amor por el canto y la conexión con su padre, José Antonio, que fue uno de los pilares fundamentales durante el concurso. Las tres opciones de la banquera El desenlace del programa resume toda la aventura de la gallega. El panel final, no era el mejor, pero existía la posibilidad de abandonar la experiencia con un premio de 2.500 euros. Tras deshacerse de la caja de 750 euros, tan solo le quedaban dos opciones a Celtia, abandonar con 2.500 euros o 1 euro. Para hacer más tenso el momento, la banquera propuso tres opciones: mantener su caja, cambiarla por otra o jugar a las comunidades autónomas.

La conexión de Celtia con su padre, José Antonio, que fue uno de los pilares fundamentales durante el concurso