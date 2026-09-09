Algo pasa con Oriana 09 septiembre 2026

La influencer Oriana Marzoli ha desvelado en qué punto se encuentra su relación con su ex Facundo González cuatro meses después de anunciar su ruptura

Oriana Marzoli ha querido sincerarse con sus seguidores. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha abierto su corazón y lo ha hecho acompañada de sus amigas. En un viaje a Ibiza de desconexión y de confesiones, la influencer ha sido de lo más honesta y ha desvelado en su canal de Mediaset Infinity ‘Algo pasa con Oriana’ en qué punto se encuentra tras haber pasado unos meses de su ruptura con Facundo González. La compleja relación de Oriana Marzoli y Facundo González ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Desde que la creadora de contenido comunicase que ambos habían tomado caminos por separado, mucho se ha especulado con su reconciliación. Y, aunque la exconcursante de ‘GH VIP’ habla muy bien de él y mantiene que ha sido el mejor novio que ha tenido, eso no hace cercana una posible nueva oportunidad para ellos.

Así lo ha admitido al abordar las preguntas personales que le han hecho delante de sus amigas. La venezolana no solo ha respondido a todo, sino que también ha querido saber lo que sus más íntimas piensan de su ex y si les ven juntos en un futuro. ¿Su historia habrá terminado definitivamente? Oriana aclara cuál es su situación sentimental Sus fans más incondicionales quieren seguir conociendo todos los detalles de su romance y su no romance. De ahí que le hayan hecho todo un interrogatorio que Oriana Marzoli ha respondido en compañía. ¿En qué etapa está ahora mismo? ¿Quién de ellas tiene más probabilidades de pasar por el altar? ¿Y de volver con un ex”? Una cuestión en la que la influencer se ha detenido especialmente. Aunque todo parece apuntar a que su reconciliación sentimental con Facundo González no es algo que vaya a pasar, Oriana Marzoli ha vuelto a tener unas bonitas palabras hacia él, su relación y cómo se ha portado tras la ruptura. “Creo definitivamente que es el mejor exnovio y el mejor novio”, ha dicho reafirmándose en todo lo que ha ido contando hasta ahora.

Oriana Marzoli revela cómo está su corazón y habla de su ex Facundo González