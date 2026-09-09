Oriana Marzoli ha querido sincerarse con sus seguidores. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha abierto su corazón y lo ha hecho acompañada de sus amigas. En un viaje a Ibiza de desconexión y de confesiones, la influencer ha sido de lo más honesta y ha desvelado en su canal de Mediaset Infinity ‘Algo pasa con Oriana’ en qué punto se encuentra tras haber pasado unos meses de su ruptura con Facundo González.
La compleja relación de Oriana Marzoli y Facundo González ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Desde que la creadora de contenido comunicase que ambos habían tomado caminos por separado, mucho se ha especulado con su reconciliación. Y, aunque la exconcursante de ‘GH VIP’ habla muy bien de él y mantiene que ha sido el mejor novio que ha tenido, eso no hace cercana una posible nueva oportunidad para ellos.
Así lo ha admitido al abordar las preguntas personales que le han hecho delante de sus amigas. La venezolana no solo ha respondido a todo, sino que también ha querido saber lo que sus más íntimas piensan de su ex y si les ven juntos en un futuro. ¿Su historia habrá terminado definitivamente?
Sus fans más incondicionales quieren seguir conociendo todos los detalles de su romance y su no romance. De ahí que le hayan hecho todo un interrogatorio que Oriana Marzoli ha respondido en compañía. ¿En qué etapa está ahora mismo? ¿Quién de ellas tiene más probabilidades de pasar por el altar? ¿Y de volver con un ex”? Una cuestión en la que la influencer se ha detenido especialmente.
Aunque todo parece apuntar a que su reconciliación sentimental con Facundo González no es algo que vaya a pasar, Oriana Marzoli ha vuelto a tener unas bonitas palabras hacia él, su relación y cómo se ha portado tras la ruptura. “Creo definitivamente que es el mejor exnovio y el mejor novio”, ha dicho reafirmándose en todo lo que ha ido contando hasta ahora.
Sin embargo, en esta ocasión ha habido una diferencia. La influencer ha hecho una pregunta que ha abierto un nuevo debate. “¿No me veis volviendo con Facundo?”, ha sido el interrogante para el que ha pedido respuesta a sus amigas. Estas le han dado sus razones y han llegado a unas conclusiones de este punto tan complicado.
Sus amigas se han mostrado muy claras al opinar sobre el argentino y la relación que han tenido. “Ninguno ha tratado tan bien a tu grupo de amigas como él… cómo os cuida a tu entorno y a ti”, le han destacado. Eso sí, no ha sido esa la misma respuesta a la hora de abordar otras experiencias sentimentales que han vivido y que han sido muy decepcionantes al respecto.
Unas palabras y conversación con las que Oriana Marzoli ha querido dejar claro cómo se encuentra su corazón después de pasar cuatro meses de su ruptura con Facundo González y de haber hablado antes de los proyectos que tiene para los próximos meses.