SUPERVIVIENTES ALL STARS 10 septiembre 2026

Lola Ortiz regresa a 'Supervivientes All Stars' para demostrar que es toda una luchadora, algo que también ha ido mostrando a lo largo de estos últimos años

Cada edición de 'Supervivientes' es especial, aunque algunas cosas se repitan: el programa cuenta con algunos clásicos que los espectadores esperan con ganas, como el salto del helicóptero o algunas pruebas imprescindibles que la mayoría de concursantes de esta nueva edición ya conocen. Es así porque Supervivientes All Stars cuenta con grandes nombres, como Lola Ortiz, que llegan más que dispuestos a demostrar por qué están entre los mejores. A pesar de que muchas cosas permanecen iguales, otras son imprevisibles, porque el programa busca sorprender, pero también porque algunas dependen de los concursantes seleccionados, de las dinámicas, relaciones y conflictos que se crean entre ellos. En esta ocasión parten con cierta ventaja (que también puede ser un inconveniente), ya saben a lo que van, pero también lo que les espera. Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' ya se han enfrentado al hambre, al calor y al frío, han tenido que hacer fuego y pescar. No hay un periodo de aprendizaje en cuanto a la supervivencia, es momento para las estrategias y los juegos. Todo puede pasar.

Esto hace que los espectadores estén especialmente ilusionados por ver lo que sucede entre los concursantes una vez que lleguen a la isla, todos saben lo que hay, todos quieren hacer las cosas a su manera (que consideran la más adecuada) y todos quieren ganar, al fin y al cabo, la experiencia está muy bien, pero ya la vivieron en el pasado. Para muchos es un interesante reto en su carrera, pero para otros es su regreso a un programa de estas características tras un tiempo apartados, tal y como sucede con Lola Ortiz. La vida de Lola Ortiz antes de 'Supervivientes All Stars' Lola Ortiz es un rostro conocido por todos gracias a su paso por diferentes concursos. Los primeros pasos en televisión los dio en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', como pretendienta de Toni Spina, actual pareja de Marta Peñate, que va a ser una de las capitanas de 'Supervivientes All Stars', por haber sido ganadora de la primera edición (Rubén Torres es el otro capitán, como ganador de la edición de 2025). Como pretendienta de 'MyHyV', Ortiz no encontró el amor, pero sí la oportunidad de sentarse en el trono en 2013 y dejarse seducir. Abandonó el programa junto a Ángel Vico, pero entre sus pretendientes estuvieron nombres tan conocidos como Omar Montes. Allí la audiencia pudo conocerla un poco más y eso le ayudó a ganarse el cariño del público, algo que le vino fenomenal cuando en 2015 participó como concursante en 'Supervivientes', siendo la novena expulsada. Antes de dedicarse a la televisión, Lola trabajó como protésico dental, pero después decidió continuar con su formación profesional en otro ámbito de la salud, la psicología. Graduada en Psicología, también tiene un máster en Psicología General Sanitaria y un máster de especialización en Psicología Integradora, Apego y Trauma.

Es autora de 'Yo también estuve ahí', un libro sincero en el que recoge su experiencia de abandono y abusos, de hombres que la manipularon y maltrataron. Un relato sobre las relaciones abusivas que tuvo a lo largo del tiempo, que incluyen agresiones físicas, psicológicas y sexuales. También cómo consiguió salir adelante y aprender a buscar un amor sano. "Una amiga mía fue la que me animó a que contase mi historia. Yo tuve un padre muy intermitente, ausente, no era buena persona. Cuando yo era pequeña, lo pasé muy mal, él aparecía y desaparecía y crecer así es muy complicado, te crea una serie de carencias muy importantes y una gran necesidad de validación", revelaba tras la publicación de su libro en una entrevista para Fiesta. "Todo eso me llevó inevitablemente a tener relaciones de pareja tóxicas, sin autoestima, y acabas en una situación de violencia de género". La vida de Lola no ha sido nada sencilla y ha tenido que enfrentarse a situaciones muy desagradables como las que narra en su libro, pero también dolorosas por otros motivos, como cuando en 2021 fallecía su pareja, el futbolista Luis Ojeda. En 2023 le recordaba tras ser nombrada Reina del Carnaval de su tierra, Las Palmas de Gran Canaria, uno de sus grandes sueños. Ganaba con la fantasía 'Perfidia de amor', un look que en su momento describían como inspirado por el desamor, por un amor imposible. "Se lo dedico a Luis", escribía en sus agradecimientos. "Es la persona que me cuida desde el cielo". A Luis le dedicó en sus redes un emotivo mensaje tras su fallecimiento, señalando lo especial que era y lo importante que había sido en su vida. Un duro golpe que tuvo que superar con todas las herramientas a su alcance, incluida la terapia que ahora es un pilar fundamental en su vida.