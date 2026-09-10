Cayetano Rivera ha llegado a su límite después de estar varias semanas siendo el centro de la polémica. El extorero ha dado un paso al frente a través de un contundente comunicado en redes sociales en el que se ha desahogado por completo. Después de su sonada ausencia en Goyesca de Ronda, su controvertido romance con Tamara Gorro y la cuestionada relación con su hermano, Fran Rivera, ha roto su silencio a través de sus redes sociales.

Unas horas más tarde, su primo, José Antonio Canales Rivera se ha sentado en el plató de ‘El verano se mueve’ para reaccionar a las controvertidas declaraciones del hijo de Paquirri. El colaborador de televisión ha sido muy honesto a la hora de especificar a quién cree que van dirigidas sus palabras: “Creo que va un poco por todo, por las declaraciones de su hermano y por sentirse seguido, perseguido y observado”.