Cayetano Rivera ha llegado a su límite después de estar varias semanas siendo el centro de la polémica. El extorero ha dado un paso al frente a través de un contundente comunicado en redes sociales en el que se ha desahogado por completo. Después de su sonada ausencia en Goyesca de Ronda, su controvertido romance con Tamara Gorro y la cuestionada relación con su hermano, Fran Rivera, ha roto su silencio a través de sus redes sociales.
Unas horas más tarde, su primo, José Antonio Canales Rivera se ha sentado en el plató de ‘El verano se mueve’ para reaccionar a las controvertidas declaraciones del hijo de Paquirri. El colaborador de televisión ha sido muy honesto a la hora de especificar a quién cree que van dirigidas sus palabras: “Creo que va un poco por todo, por las declaraciones de su hermano y por sentirse seguido, perseguido y observado”.
Sin embargo, a pesar de que asegura que entiende “perfectamente que se moleste”, se ha mojado al hablar de este tema y “recordarle” a su primo algunas cosas: “Ha sido un torero muy importante, ha sido imagen de las marcas más importante, es hijo de quien es, es hijo de quien es, casado con una presentadora espectacular…”.
Por ello, aunque recalca que entiende la situación en la que Cayetano Rivera se encuentra, Canales Rivera se muestra tajante al lanzarle un consejo: “Entiendo que cuando no se quiere salir mi consejo es no hacer declaraciones”. Además, también se ha pronunciado sobre la polémica respecto a su relación con Tamara Gorro: “Es la pareja de una de las influencers más importantes del país”.