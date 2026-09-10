Oriana Marzoli confiesa su mayor infidelidad y deja clara su postura: “Sin arrepentimiento”

Algo pasa con Oriana 10 septiembre 2026

Oriana Marzoli, exconcursante de 'GH VIP' y de 'Supervivientes', explica las circunstancias en las que cometió una gran deslealtad en una relación pasada

Oriana Marzoli se ha sincerado sobre algunos de los episodios más personales de su vida. Después de hablar sobrelo que siente por su ex Facundo González, la televisiva ha continuado expresándose abiertamente en un nuevo vídeo de su canal en Mediaset Infinity ‘Algo pasa con Oriana’. En esta ocasión, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no ha tenido reparos en recordar cuál ha sido su mayor infidelidad y ha dejado clara su postura.

Abordando junto a sus amigas las preguntas que le han hecho sus seguidores, Oriana ha hecho con naturalidad una confesión acerca de un episodio del pasado y ha explicado su postura al respecto. Al ser preguntada si ha sido infiel en alguna ocasión, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha respondido afirmativamente y su respuesta y detalles no han dejado a nadie indiferente. Las palabras de Oriana acerca de este tema han llegado en un momento en el que la creadora de contenido se muestra especialmente abierta a la hora de abordar cualquier tema y no ha sido menos a la hora de hablar claro sobre la infidelidad. “Yo lo he sido en el pasado”, ha comenzado diciendo para a continuación dar más detalles de ese episodio. Oriana Marzoli y su confesión inesperada La venezolana no está dispuesta a mirar atrás con culpa y mantiene que no se arrepiente de aquello que pasó. “Si una persona es buena contigo no se lo merece desde luego, pero si es un c***** tampoco es que me arrepienta”, ha dicho con relación a la infidelidad que cometió. “Fueron doce días en Tulum, qué bien lo hice”, ha expresado de lo que significó para ella esa decisión.

Oriana Marzoli se sincera sobre su mayor infidelidad en pareja con sus amigas