Oriana Marzoli confiesa su mayor infidelidad y deja clara su postura: “Sin arrepentimiento”

Oriana Marzoli se ha sincerado sobre algunos de los episodios más personales de su vida. Después de hablar sobrelo que siente por su ex Facundo González, la televisiva ha continuado expresándose abiertamente en un nuevo vídeo de su canal en Mediaset Infinity ‘Algo pasa con Oriana’. En esta ocasión, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no ha tenido reparos en recordar cuál ha sido su mayor infidelidad y ha dejado clara su postura.
Abordando junto a sus amigas las preguntas que le han hecho sus seguidores, Oriana ha hecho con naturalidad una confesión acerca de un episodio del pasado y ha explicado su postura al respecto. Al ser preguntada si ha sido infiel en alguna ocasión, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha respondido afirmativamente y su respuesta y detalles no han dejado a nadie indiferente.
Las palabras de Oriana acerca de este tema han llegado en un momento en el que la creadora de contenido se muestra especialmente abierta a la hora de abordar cualquier tema y no ha sido menos a la hora de hablar claro sobre la infidelidad. “Yo lo he sido en el pasado”, ha comenzado diciendo para a continuación dar más detalles de ese episodio.
La venezolana no está dispuesta a mirar atrás con culpa y mantiene que no se arrepiente de aquello que pasó. “Si una persona es buena contigo no se lo merece desde luego, pero si es un c***** tampoco es que me arrepienta”, ha dicho con relación a la infidelidad que cometió. “Fueron doce días en Tulum, qué bien lo hice”, ha expresado de lo que significó para ella esa decisión.
Las circunstancias de ese momento y, sobre todo, la relación que mantenía fueron determinantes. “Sin arrepentimiento alguno. No hubo y si sigo echando la vista atrás digo, ¡qué rico!", ha dejado claro entre risas en esta confidencia que ha hecho en público y de la que no ha ocultado nada.
Entre bromas y risas con sus amigas, la televisiva ha hablado de infidelidad, de relaciones tóxicas o si sería capaz de perdonar una infidelidad. Con total sinceridad y sin importarle las reacciones que sus palabras provoquen, Oriana Marzoli ha continuado compartiendo detalles sin filtros de su vida personal. Y, aunque de muchas cosas admite que se arrepiente, el haber sido infiel “al tóxico” es algo que recuerda sin ningún tipo de remordimiento.
Varios meses después del anuncio de su ruptura con Facundo González y tras haber contado los motivos por los que se produjo, la venezolana ha analizado profundamente su relación, cómo se encuentra en la actualidad y si está preparada para volver a enamorarse. Con las ideas claras y teniendo claro que quiere lejos de su vida a los perfiles tóxicos, Oriana Marzoli ha valorado los tipos de relaciones y cómo vivió la historia que más daño le ha hecho y de la que se vengó en el pasado.